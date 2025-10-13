Topo

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa

São Paulo, 13

13/10/2025 15h15

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta segunda-feira, 13, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja atendido pela médica Marina Grazziotin Pasolini em casa, onde cumpre prisão domiciliar, após uma nova crise de soluços.

A defesa de Bolsonaro protocolou o pedido em razão do "agravamento de episódios persistentes de soluços". Segundo o despacho do ministro, a profissional está agora autorizada a atender o ex-presidente "sem necessidade de prévia comunicação" ao Supremo.

"Saliento, ainda, que, havendo necessidade, o réu está autorizado a receber qualquer tratamento médico em seu domicílio, da mesma maneira que poderá ser internado nos casos de urgência, sempre com a obrigatoriedade de comunicação do juízo em até 24 horas, com a devida comprovação", escreveu Moraes.

Ele ressalta que os veículos de visitantes devem passar por vistorias, conforme decisão anterior, do mês de agosto.

No fim de setembro, Bolsonaro enfrentou uma crise semelhante e precisou acionar seu médico, Carlos Birolini. De acordo com um dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), os episódios de soluços acompanhados de vômito haviam sido "os mais intensos até agora". Bolsonaro enfrenta complicações gastrointestinais decorrentes da facada que levou durante campanha presidencial em 2018.

Desde que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado, ele já foi ao hospital em duas oportunidades. Passou por exames e retirou nove lesões na pele, das quais duas eram cancerígenas.

O ex-presidente está em prisão domiciliar por violar medidas cautelares no âmbito de investigações sobre tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista. A defesa também realizou pedido para que ele fosse liberado da prisão domiciliar, que foi negado por Moraes nesta segunda-feira.

