Topo

Notícias

Bolsas de Nova York fecham em alta e têm recuperação parcial com tecnologia e mineradoras

São Paulo

13/10/2025 17h42

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 13, em alta após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amenizar o tom do conflito comercial com a China. Os índices se recuperaram parcialmente da baixa registrada na sexta-feira, quando Trump anunciou tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,29%, aos 46.067,58 pontos. Já o S&P 500 encerrou o dia com elevação de 1,55%, aos 6.654,72 pontos e o Nasdaq subiu 2,20%, aos 22.694,61 pontos.

Para a UBS Wealth Management, o novo capítulo na guerra tarifária entre EUA e China pode indicar mais um ciclo de escalada de tensões entre os dois países: "O rumo dos mercados a curto prazo dependerá fortemente de como essa escalada vai acontecer."

Segundo a instituição, o mercado de ações pode enfrentar um período de consolidação nas próximas semanas, mas sua postura bullish ainda permanece intacta.

As ações das empresas mineradoras em terras raras, setor que está no centro das disputas comerciais entre EUA e China, mantiveram a trajetória altista nesta sessão.

A MP Materials disparou 21,34%, enquanto a USA Rare Earth subiu 18,61% e Ramaco Resources avançou 11,06%. A área pode se beneficiar do plano de financiamento de mais de US$ 1 trilhão anunciado hoje pelo JPMorgan.

No setor de tecnologia, a Bloom Energy se destacou, saltando 26,52% após um acordo de US$ 5 bilhões da Brookfield para fábricas de IA. A Broadcom subiu 9,88% com o anúncio de um acordo com a OpenAI para desenvolvimento de chips, enquanto a Salesforce teve alta de 2,93% com notícia de que a empresa investirá US$ 15 bilhões em IA.

Investidores se prepararam para mais uma temporada de resultados corporativos. A expectativa é de desaceleração nos lucros, mas em ritmo menos intenso do que o cogitado três meses atrás. Mais uma vez, são grandes as apostas em inteligência artificial.

*Com informações de Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Alcolumbre recebe Fachin e 'faz questão' de presença de Pacheco no encontro

Bélgica vence País de Gales (4-2) e lidera grupo nas Eliminatórias

STF julgará em dezembro general e ex-diretor da PRF em trama golpista

Gangue ligada a quebra-vidros desviou mais de R$ 900 mil após roubos de celular em SP

Wall Street recupera otimismo após incerteza comercial

Deputados pedem que Motta acione PF contra grampos ilegais

Procon-SP interdita posto de combustível em São Bernardo do Campo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo confirma 28 intoxicações por metanol e apura outros 100 casos

Marina Silva: 60% da meta de zerar desmatamento poderá ser bancado por TFFF e REDD+

Carros blindados e guarda-costas: a segurança dos torcedores VIP no México para a Copa do Mundo