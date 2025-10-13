Topo

Notícias

Bolsas da Europa se recuperam com menor preocupação sobre disputa tarifária EUA-China

13/10/2025 06h59

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações dos setores de mineração e tecnologia, em meio a um alívio em preocupações sobre uma renovada disputa tarifária entre EUA e China que derrubou os mercados da região no fim da semana passada.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 566,19 pontos.

Na sexta-feira (10), os índices acionários europeus caíram de forma generalizada, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar tarifas à China, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras. Horas depois, Trump disse que iria tarifar os produtos chineses em 100%.

Ontem, porém, Trump adotou tom mais conciliatório em relação à China e disse que "tudo ficará bem", abrindo o caminho para a recuperação dos mercados globais. Há pouco, os índices futuros das bolsas de Nova York apontavam ganhos de até quase 2%, depois de Wall Street amargar na última sexta as maiores quedas em um único dia desde abril.

No horário acima, os subíndices europeus de mineração e tecnologia se destacavam positivamente, com altas de 1,9% e 1,5%, respectivamente.

No âmbito político, investidores seguem atentos à situação da França. Na sexta, o presidente Emmanuel Macron renomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, apenas quatro dias depois de ele renunciar ao cargo por divergências sobre planos orçamentários. Ontem, Lecornu anunciou um novo gabinete, na tentativa de conter a turbulência política.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris subia 0,45% e a de Frankfurt avançava 0,52%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,57%, 0,46% e 0,19%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira

Trio vence o Nobel da Economia por estudos sobre crescimento e inovação

Às vésperas da cúpula, fiéis tomam ruas de Belém para Círio de Nazaré

Ciro Nogueira diz que pediu a Bolsonaro que defina seu apoio à Presidência até fim do ano

"Guerra acabou", diz Trump ao chegar a Israel

Joel Mokyr (EUA-Israel), Philippe Aghion (França) e Peter Howitt (Canadá) vencem o Nobel de Economia

Júbilo e dor em Israel com a libertação dos reféns

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer

Israel anuncia que os 20 últimos reféns vivos de Gaza retornaram ao país dms/mj/avl/meb/fp

Hamas libera 20 reféns vivos na Faixa de Gaza após mais de dois anos de guerra