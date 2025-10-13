Topo
Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

App Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
App Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
13/10/2025 04h00

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas confirmadas, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de repasses segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser conferido no cartão do beneficiário.

Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir o recebimento antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Calendário de pagamentos - outubro de 2025

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos calendários

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional que garante renda mínima de R$ 600 por domicílio;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Critérios para continuar recebendo o Bolsa Família

Para seguir recebendo o benefício, é necessário cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde, como:

  • garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;
  • realizar o pré-natal durante a gestação;
  • acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;
  • manter todas as vacinas atualizadas, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências — como faltas na escola ou vacinas atrasadas — pode resultar em bloqueio temporário do benefício. Por isso, é fundamental manter todos os dados e compromissos em dia para evitar a suspensão dos pagamentos.

