Topo

Notícias

Bloom Energy fecha parceria de US$ 5 bi com Brookfield para fornecer energia para IA

São Paulo

13/10/2025 18h04

A Bloom Energy anunciou, nesta segunda-feira, 13, uma parceria estratégica de US$ 5 bilhões com a gestora Brookfield para o desenvolvimento de infraestrutura voltada à inteligência artificial (IA). A Bloom será a fornecedora preferencial de energia no local para as "fábricas de IA" da Brookfield em todo o mundo.

O investimento prevê a implantação da tecnologia de células de combustível avançadas da Bloom, "capazes de fornecer energia limpa, escalável e confiável, sem depender de redes elétricas legadas".

A parceria inclui projetos em várias regiões, com uma primeira fábrica na Europa a ser anunciada até o fim do ano.

Segundo a Bloom, a iniciativa busca atender ao aumento exponencial da demanda de energia dos centros de dados de IA, que pode ultrapassar 100 gigawatts nos EUA até 2035.

Segundo comunicado da companhia, o acordo marca "a primeira fase de uma visão conjunta para construir fábricas de IA capazes de atender à crescente demanda por computação e energia".

As ações da Bloom Energy dispararam 26,52% nesta segunda-feira em Nova York.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Após Barroso negar habeas, governador do Tocantins faz nova investida para retomar o cargo

Israel confirma identidade dos corpos entregues pelo Hamas; veja quem são

Ganhador do Nobel de Economia adverte sobre riscos da IA

Eduardo Bolsonaro rebate crítica de Ciro Nogueira: 'O prejuízo foi gigantesco para o seu plano'

Califórnia promulga 1ª lei nos EUA que exige medidas de segurança para chatbots de IA

Vereador de Rondônia é detido acusado de se masturbar na frente de vizinha

Hamas realiza onda de execuções em Gaza, alegando preocupações com crimes e segurança

Petróleo se recupera parcialmente após declarações de Trump sobre China

Stefanutto se recusa a responder a perguntas do relator da CPI do INSS

SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship

OIT pode ter que cortar cargos se EUA não pagarem suas contribuições