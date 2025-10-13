Bloom Energy fecha parceria de US$ 5 bi com Brookfield para fornecer energia para IA

A Bloom Energy anunciou, nesta segunda-feira, 13, uma parceria estratégica de US$ 5 bilhões com a gestora Brookfield para o desenvolvimento de infraestrutura voltada à inteligência artificial (IA). A Bloom será a fornecedora preferencial de energia no local para as "fábricas de IA" da Brookfield em todo o mundo.

O investimento prevê a implantação da tecnologia de células de combustível avançadas da Bloom, "capazes de fornecer energia limpa, escalável e confiável, sem depender de redes elétricas legadas".

A parceria inclui projetos em várias regiões, com uma primeira fábrica na Europa a ser anunciada até o fim do ano.

Segundo a Bloom, a iniciativa busca atender ao aumento exponencial da demanda de energia dos centros de dados de IA, que pode ultrapassar 100 gigawatts nos EUA até 2035.

Segundo comunicado da companhia, o acordo marca "a primeira fase de uma visão conjunta para construir fábricas de IA capazes de atender à crescente demanda por computação e energia".

As ações da Bloom Energy dispararam 26,52% nesta segunda-feira em Nova York.