Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Shayne Coplan, 27, foi apontado o bilionário "self-made" (que criou sua fortuna, e não a herdou) mais jovem do mundo pelo Bloomberg Billionaires Index. Sua conquista? Ter fundado o bem-sucedido site de apostas Polymarket.

O que aconteceu

Coplan chegou ao índice de bilionários após o Polymarket receber investimento de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões) da Intercontinental Exchange, dona da Bolsa de Nova York. A startup estava avaliada em US$ 8 bilhões (R$ 43,7 bilhões) antes do negócio, mas nem todo este patrimônio era do fundador.

O site permite que usuários apostem nos resultados de vários eventos, como eleições. Entre os possíveis cenários das apostas está se o Fed (Banco Central dos EUA) vai ou não cortar a taxa de juros, quem a revista Time vai escolher como pessoa do ano ou qual o resultado de um jogo de basquete, por exemplo.

Como Coplan se tornou bilionário

O novo bilionário foi criado por sua mãe no Upper West Side, em Nova York, bairro com moradores de classes alta e média-alta. Apesar disso, ele frequentou escolas públicas e se tornou programador autodidata. Ainda na adolescência, já era interessado em criptomoedas e foi um dos primeiros a comprar tokens da plataforma de blockchain Ethereum em 2014, segundo a revista Fortune.

Coplan chegou a estudar ciência da computação na Universidade de Nova York, mas abandonou o curso. Seu interesse era entrar no mercado de criptomoedas e apostas.

Durante dois anos, ele viveu no modesto bairro de Lower East Side. Ele chegou a fazer um inventário de todos os seus pertences para ver o que podia vender para pagar o aluguel, ainda de acordo com a Bloomberg. Neste período de aperto financeiro, Coplan passou a explorar ideias do economista Robin Hanson a respeito de previsões de mercado.

No início da pandemia, ele desenvolveu no banheiro de casa um aplicativo para que outras pessoas em quarentena pudessem apostar no que acontecia na vida real: assim surgiu o Polymarket. A plataforma foi oficialmente lançada em junho de 2020.

Não demorou muito e o Polymarket se tornou o aplicativo não noticioso mais baixado na App Store, da Apple. O sucesso chamou a atenção até de Elon Musk, que passou a trocar mensagens públicas com Coplan no X (antigo Twitter).

O Polymarket logo foi parar no radar das autoridades americanas porque a operação não era regulamentada. Em 2022, a plataforma foi obrigada a banir usuários dos EUA por operar sem registro e teve que pagar uma multa de US$ 1,4 milhão ou R$ 7,65 milhões à Commodity Futures Trading Commission (Comissão de Negociação de Futuro de Commodities, em tradução livre).

O seu uso por americanos, contudo, era um "segredo em aberto" com usuários apostando em VPNs (redes privadas) para acessar a plataforma. Nas semanas anteriores à eleição de Donald Trump, em 2024, foram apostados mais de US$ 3 bilhões (R$ 16,4 bilhões) no resultado das urnas, segundo informações do The New York Times e da Bloomberg.

O fato de o Polymarket ter acertado o vencedor da Presidência e movimentado tantos bilhões no processo chamou a atenção do FBI, a polícia federal americana. Uma semana depois do pleito, agentes fizeram uma batida na casa de Coplan e apreenderam seu celular para a investigação; o site não deveria permitir apostadores dos EUA, segundo a decisão de 2022, mas o uso de criptomoedas para as apostas também ajudava a manter identidades no anonimato.

Um porta-voz da empresa afirmou ao Times que a operação era uma clara "vingança" dos democratas que saíram perdendo. Com isso, o Polymarket se tornou ainda mais bem-visto pelo governo de Trump. Após a posse, todas as agências federais abandonaram suas investigações sobre a operação de Coplan e, em julho, o Polymarket conseguiu finalmente autorização legal para oferecer serviços de apostas no mercado.

Antes do novo aporte, o Polymarket já tinha dois importantes investidores: Peter Thiel e Donald Trump Jr. Thiel, famoso por suas injeções de capital no Facebook e participação no PayPal, é um dos principais apoiadores de campanha de Trump. Já o filho do atual presidente é sócio da 1789 Capital, que investiu no site de apostas antes da eleição de 2024 e novamente este ano, segundo a Bloomberg. Desde agosto, Trump Jr. é conselheiro da empresa.

Uma investigação recente da revista Fortune, no entanto, apontou que um terço das apostas no Polymarket são fraudulentas ou "wash trades". Na prática, elas acontecem quando alguém coloca dinheiro nos dois lados do negócio —como se um vendedor se tornasse o comprador de seu próprio produto— para aumentar o volume de transações e influenciar o mercado na direção que quiser.

Isto quer dizer que as probabilidades de eventos acontecerem são manipuladas na plataforma de apostas. Com o site servindo de termômetro para resultados políticos, este tipo de prática já preocupa analistas, especialmente depois que a empresa anunciou suas newsletters e começou a oferecer dados para enormes veículos de imprensa como o jornal The Wall Street Journal.

Por isso, o investimento da dona da Bolsa de Nova York não torna apenas Shayne e o Polymarket bilionários: também ajuda a dar legitimidade à sua operação. O presidente da Intercontinental Exchange é Jeffrey Sprecher, marido de Kelly Loeffler, ex-senadora que atualmente comanda a agência federal Small Business Administration, que regulamenta pequenos negócios, e integra o gabinete de Trump.