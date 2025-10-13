Topo

Bessent: tarifa de 100% da China não precisa acontecer de fato; conversas foram reabertas

13/10/2025 11h56

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em entrevista à Fox Business na manhã desta segunda-feira, 13, que a tarifa de 100% contra bens da China não precisa ser efetivada. Segundo ele, as linhas de conversas com autoridades chinesas foram reabertas e estão em andamento nesta semana, após a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira.

Bessent argumentou que a decisão de recolocar controles de exportação sobre bens de terras raras pode não ter vindo do presidente chinês, Xi Jinping, mas sim de uma ala mais rígida do governo chinês.

O secretário afirmou que, neste caso, os americanos preferem negociar e resolver os problemas na cadeia de oferta por meio do diálogo, se possível. "Temos outras cartas além de tarifas, mas não queremos exaltar nosso poder e nossas ferramentas", disse, classificando as relações comerciais sino-americanas como "boas".

Bessent, contudo, reiterou que irá rejeitar os requisitos de licenciamento para exportação de Pequim e continuará a defender ajustes na cadeia de suprimentos global para garantir a segurança nacional dos EUA. "Vamos ver se a China quer se tornar uma fornecedora confiável de terras raras. Estamos investidos em modelar um caminho para garantir a segurança no processamento dos bens e preços justos", afirmou. "Não podemos ter livre mercado quando temos um ator estatal destruindo a capacidade industrial do mercado."

