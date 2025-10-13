Topo

Notícias

Bessent diz que acionará aliados sobre ações contra controle de exportações da China

São Paulo

13/10/2025 09h17

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que já esteve em contato com países aliados e que se encontrará com eles nesta semana para discutir ações contra os controles de exportações da China sobre bens de terras raras. "Isto é a China contra o mundo", alegou, em entrevista à Fox Business na manhã desta segunda-feira, 13. "Espero suporte da Índia e de outros parceiros".

Bessent ponderou que Pequim parece estar "aberta à discussão" sobre questões comerciais, mas classificou a reimposição de controles de exportação como uma "ação provocativa" enquanto as negociações com os EUA continuam em andamento. "Não vamos tolerar restrições", pontuou, acrescentando que "a China não vai nos controlar o comandar".

O secretário do Tesouro reconheceu que os EUA reagiram de forma agressiva contra os controles de exportação chineses, mas disse que ainda espera se encontrar com seu homólogo chinês na Ásia, antes da reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Antes do recrudescimento das tensões bilaterais, um encontro entre Trump e Xi Jinping era previsto no âmbito da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês), na Coreia do Sul, no fim de outubro. Na sexta-feira, o americano havia ameaçado cancelar o encontro ao demonstrar forte insatisfação com Pequim, contudo, suavizou o discurso sobre seu homólogo chinês em publicação nas redes sociais no domingo (12).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Extrema-direita de Portugal tem desempenho abaixo do esperado em eleições locais e ganha três prefeituras

Trump diz que está pronto para chegar a um acordo de paz com o Irã

Quem põe fogo na Amazônia?

Quem são os reféns libertados pelo Hamas após dois anos em cativeiro

Pelo menos 42 pessoas morrem em acidente de ônibus em região montanhosa da África do Sul

COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump

China responderá com firmeza se EUA decidirem seguir seu próprio caminho no comércio, diz chancelaria

Trump diz que "longo pesadelo" acabou para israelenses e palestinos

Trump: acabou o 'longo e doloroso pesadelo' da guerra em Gaza

Francês vencedor do Nobel de Economia alerta: 'UE não pode ficar atrás da China e dos EUA'