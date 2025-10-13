Topo

Notícias

BC aprova nova capitalização de R$ 421 mi no Banco Master e aporte de R$ 419 mi no Will Bank

São Paulo

13/10/2025 11h45

O Banco Central aprovou novo aumento de capital de instituições financeiras ligadas ao Banco Master, que somam R$ 840 milhões. No Banco Master Múltiplo foi aprovada capitalização de R$ 420 milhões. Também foi aprovada aporte de R$ 419 milhões na Will Financeira, do banco digital Will Bank, controlada pelo grupo.

No Master, o capital passou de R$ 1,167 bilhão para R$ 1,586 bilhão. Recentemente, o regulador barrou a venda de parte do banco para o Banco de Brasília (BRB).

No Will Bank, que está à venda pelo Master, o capital passou de R$ 370 milhões para R$ 789 milhões.

As autorizações para as duas capitalizações foram publicadas nesta segunda-feira, 13, pelo BC.

O Banco Master, que controla essas empresas, já fez dois aumentos de capital este ano, de R$ 1 bilhão cada.

A injeção de R$ 2 bilhões no banco era uma das exigências feitas pelo BRB para comprar ativos do Master.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

De queixas antigas a ações concretas: como o Pix se tornou um ponto de atrito com os EUA

Organizadores se dizem 'confiantes' quanto a Alcaraz e Sinner participarem do Masters 1000 de Paris

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será encarcerado em 21 de outubro, dizem fontes próximas ao caso

'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Trump se reúne com presidente da Autoridade Nacional Palestina durante cúpula sobre Gaza no Egito

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Israel libertou 1.968 presos palestinos nesta segunda-feira em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas (fontes oficiais)