BB Seguridade tem queda de 15,7% em prêmios emitidos de seguros em agosto

13/10/2025 12h32

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade teve uma queda de 15,7% nos prêmios de seguros emitidos em agosto ante o mesmo mês do ano passado, para R$1,479 bilhão, pressionada pelo segmento de seguro rural, mostraram dados da empresa de seguros e previdência controlada pelo Banco do Brasil nesta segunda-feira.

Os prêmios no segmento rural somaram R$704 milhões, queda de 30,6%, em desempenho impactado pelos seguros agrícola (-51,5%), vida produtor rural (-28,7%) e penhor (-5,2%), conforme os dados que têm como base números disponibilizados pelo sistema de estatísticas da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Também com sinal negativo, os prêmios emitidos do seguro de vida recuaram 0,1%, o que a BB Seguridade atribuiu ao menor número de dias úteis em agosto deste ano, enquanto o prêmio médio diário cresceu 4,6%, com menor volume de cancelamentos, expansão das vendas novas e maior valor médio.

Os prêmios do seguro prestamista cresceram 11,7% devido à expansão de vendas do segmento pessoa jurídica. O prêmio médio diário aumentou 17,1%.

Os números divulgados pela companhia também mostraram que o volume de contribuições em previdência contraiu 32,2%, o que a companhia atribuiu à redução tanto do valor médio como da quantidade de planos. Em capitalização, houve queda de 11,9% na arrecadação, em parte pela menor quantidade de títulos de pagamento único vendidos na modalidade tradicional.

A companhia programou a divulgação de resultado do terceiro trimestre para 3 de novembro.

(Por Paula Arend Laier)

