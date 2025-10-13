Topo

Notícias

Banco Central vende US$1 bi em dois leilões de linha para rolagem

13/10/2025 10h59

(Reuters) - O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de US$1 bilhão em dois leilões simultâneos de venda de dólares com compromisso de recompra para rolagem de vencimento de novembro.

Em um dos leilões o BC vendeu US$500 milhões com taxa de corte de 5,380000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 4 de novembro, enquanto a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026.

No outro leilão o BC vendeu US$500 milhões com taxa de corte de 5,190000%. Foi aceita uma proposta. A data de venda de dólares pelo BC será 4 de novembro, enquanto a recompra ocorrerá em 2 de abril de 2026.

(Por Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

EUA estão prontos para acordo com Irã quando Teerã estiver, diz Trump

Em Roma, Lula defende imposto global de 2% sobre super-ricos em cúpula contra fome

Presidente de Madagascar deixou país, diz líder da oposição, citando a equipe da Presidência

OMS alerta para aumento dos níveis de resistência a antibióticos

COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima

Produtores de soja dos EUA na linha de frente da guerra comercial com a China

Na França de Macron, nada muda para que nada mude

Pontos de inflexão climática estão sendo ultrapassados, alertam cientistas antes da COP30

'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula

Idoso com Alzheimer desaparece na trilha do morro da Urca

Exportação do agronegócio atinge recorde de US$ 14,95 bilhões em setembro