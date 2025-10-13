Topo

Banco BMG fará oferta de letras financeiras no valor de até R$ 300 milhões

São Paulo

13/10/2025 10h01

O Banco BMG informou nesta segunda-feira, 13, que seu conselho de administração aprovou a realização da 7ª emissão pública de letras financeiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação, em até duas séries, no valor total de até R$ 300 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco destaca que a oferta das letras financeiras será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, sob o regime de melhores esforços de colocação.

