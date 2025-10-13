Topo

Notícias

Balança comercial tem superávit de US$ 1,523 bilhão na 2ª semana de outubro

Brasília

13/10/2025 16h03

Brasília, 13 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,523 bilhão na segunda semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 13, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,928 bilhões e importações de US$ 5,404 bilhões. No ano, de janeiro a outubro de 2025, o superávit soma um total de US$ 47,977 bilhões, resultado de US$ 269,363 bilhões em exportações e US$ 221,386 bilhões, bilhões em importações. O superávit do acumulado deste ano é 17,4% menor que o do mesmo período de 2024 (quando estava em US$ 62,794 bilhões).OutubroNas duas primeiras semanas de outubro, o superávit na balança foi de US$ 2,498 bilhões, crescimento de 68% na comparação com o mesmo período de 2024.Até a segunda semana de outubro, comparado ao mesmo período de outubro do ano passado, as exportações cresceram 8,6% e somaram US$ 11,571 bilhões. O resultado se deu devido ao crescimento nos três setores: de 15% em Agropecuária, que somou US$ 2,350 bilhões; de 17,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,697 bilhões e de 3,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,475 bilhões. Por outro lado, as importações caíram 1% nas primeiras duas semanas de outubro e totalizaram US$ 9,073 bilhões na mesma comparação, com queda de 4,8% em Agropecuária, que somou US$ 161,63 milhões; queda de 30,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 388,51 milhões e, por fim, crescimento de 1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,467 bilhões.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Avião com Lula teve problema técnico no Pará; não há evidência de sabotagem

Professor de escola particular é preso por importunação sexual após denúncia de alunas

Balança comercial tem superávit de US$ 1,523 bilhão na 2ª semana de outubro

Economia de Chicago em xeque pelas operações contra imigrantes

Durante viagem à Itália, Lula diz que 'nem lembrava' de Zambelli e afirma que ela 'vai pagar'

Casal de reféns israelenses se reúne após detenção pelo Hamas em Gaza

Trump declara 'paz no Oriente Médio' após acordo de cessar-fogo em Gaza

Pena de 5 anos de prisão do ex-presidente francês Sarkozy começa na próxima semana, diz RTL

UE começa a financiar tribunal especial para processar Rússia, diz chefe de política externa do bloco

Dá pra tomar banho de rio no meio da cidade? Alguns rios na Europa mostram que sim

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa