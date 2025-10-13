Topo

Notícias

Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia

São Paulo, 13

13/10/2025 16h24

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no bairro Setor Santos Dumont, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira, 13. O piloto Maurício Braga de Araújo, de 60 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Segundo os bombeiros, ele era o único tripulante da aeronave. O local do acidente fica a cerca de 16 quilômetros do Aeroporto Internacional de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMBGO), uma testemunha que acionou a corporação afirmou que o piloto de 60 anos estava fora da aeronave, consciente e sentado, apenas com algumas escoriações. O acidente ocorreu por volta das 12h44.

Como houve vazamento de combustível, as equipes dos Bombeiros isolaram a área para eliminar os riscos de incêndio ou explosão.

O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), foi acionado para o local. Os agentes vão realizar a etapa chamada de Ação Inicial, onde é feita a coleta de dados, preservação de elementos e verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações importantes para a investigação.

A aeronave de matrícula PU-DNA é um Seamax M-22, com capacidade para apenas um piloto e um passageiro. Ela foi fabricada em 2008 e é registrada como construção amadora - categoria utilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para definir aviões cuja porção maior foi feita e montada por alguém que tinha o objetivo de aprender ou de recreação.

A situação de aeronavegabilidade é normal, mas a aeronave não está autorizada a prestar serviço de táxi aéreo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia

Incêndios atingem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ameaçam casas e animais da região

Juíza mantém ex-PM acusado de matar Leandro Lo em prisão militar

Filhos de Bolsonaro protestam contra manutenção de prisão do pai: 'Graves violações' e 'refém'

Avião com Lula teve problema técnico no Pará; não há evidência de sabotagem

Professor de escola particular é preso por importunação sexual após denúncia de alunas

Balança comercial tem superávit de US$ 1,523 bilhão na 2ª semana de outubro

Economia de Chicago em xeque pelas operações contra imigrantes

Durante viagem à Itália, Lula diz que 'nem lembrava' de Zambelli e afirma que ela 'vai pagar'

Casal de reféns israelenses se reúne após detenção pelo Hamas em Gaza

Trump declara 'paz no Oriente Médio' após acordo de cessar-fogo em Gaza