Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã de hoje em Goiânia.

O que aconteceu

Piloto era o único ocupante da aeronave e sobreviveu com ferimentos leves. Uma testemunha que chamou o resgate afirmou que o homem que pilotava a aeronave tinha "aproximadamente 60 anos" e estava sentado ao lado de fora do avião, somente com escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.

Monomotor que sofreu o acidente é um Seamax M-22, com capacidade para duas pessoas (incluindo piloto) e operação para táxi aéreo negada. Ela foi fabricada em 2008 e tem situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Há vazamento de combustível e a ocorrência está em andamento. O CBMGO não informou se outras pessoas que estavam em solo ficaram feridas com o acidente.

Acidente aconteceu na rua 24, no Setor Santos Dumont, bairro que fica a cerca de 20 km do aeroporto da capital. Não há informações sobre de onde o avião partiu ou para onde ele iria.

Cenipa, órgão da FAB que investiga acidentes, foi acionado e faz perícia do local. Em nota enviada ao UOL, a Força Aérea Brasileira informou que faz a verificação dos danos causados pela aeronave.

Matéria em atualização. Mais informações em instantes.