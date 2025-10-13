Topo

Notícias

Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

Avião caiu em cima de casa em Goiânia - CBMGO/Divulgação
Avião caiu em cima de casa em Goiânia Imagem: CBMGO/Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 13h56

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã de hoje em Goiânia.

O que aconteceu

Piloto era o único ocupante da aeronave e sobreviveu com ferimentos leves. Uma testemunha que chamou o resgate afirmou que o homem que pilotava a aeronave tinha "aproximadamente 60 anos" e estava sentado ao lado de fora do avião, somente com escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.

Relacionadas

Projeto de trem quer ligar Santos a Cajati e percorrer 13 cidades de SP

Frente fria chega a SP hoje e traz chuva e ventos fortes

Idoso com Alzheimer desaparece na trilha do morro da Urca

Monomotor que sofreu o acidente é um Seamax M-22, com capacidade para duas pessoas (incluindo piloto) e operação para táxi aéreo negada. Ela foi fabricada em 2008 e tem situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Há vazamento de combustível e a ocorrência está em andamento. O CBMGO não informou se outras pessoas que estavam em solo ficaram feridas com o acidente.

Acidente aconteceu na rua 24, no Setor Santos Dumont, bairro que fica a cerca de 20 km do aeroporto da capital. Não há informações sobre de onde o avião partiu ou para onde ele iria.

Cenipa, órgão da FAB que investiga acidentes, foi acionado e faz perícia do local. Em nota enviada ao UOL, a Força Aérea Brasileira informou que faz a verificação dos danos causados pela aeronave.

Matéria em atualização. Mais informações em instantes.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração do acordo sobre Gaza

Crise fiscal na França: o que a Itália tem a ensinar?

Avião de pequeno porte cai e atinge casa em Goiânia; piloto sobrevive

MDA: proposta de projeto de lei cria 'SUS' da assistência técnica rural

Modelo estudante de medicina é achada morta com filha em casa no Rio

Guatemala reforça vigilância após fuga de membros de gangue

EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza

Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza

UE está em 'silêncio' sobre seus compromissos, diz enviado da sociedade civil à COP30

'Como renascer', palestinos reencontram familiares após deixarem prisões israelenses

Lula afirma que houve 'muita química' no encontro com o papa Leão XIV