Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo
Um avião de pequeno porte caiu sobre um estacionamento na cidade de Fort Worth, no estado do Texas (EUA), ontem, deixando dois mortos.
O que aconteceu
Queda aconteceu em local onde diversos caminhões e trailers estavam estacionados. Segundo o corpo de bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30 (15h30 em Brasília) de ontem.
Forte explosão e incêndio assustaram quem estava na região. Conforme o jornal The New York Times, um prédio comercial próximo ao estacionamento também pegou fogo.
Imagens de fumaça densa foram capturadas e publicadas nas redes sociais. "Pensamos que estávamos respondendo a dois incidentes separados. Mais tarde, percebemos que era tudo parte do mesmo incidente", disse o porta-voz dos bombeiros ao jornal.
Estacionamento fica a apenas 26 quilômetros do aeroporto privado Hicks Airfield. Um porta-voz da empresa, no entanto, disse ao The New York Times que o avião Beech King Air C90 não estava baseado lá. Também não se sabe qual rota a aeronave fazia.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação estão investigando. As identidades das vítimas do acidente não foram reveladas.
O Beech King Air C90 é um bimotor de pequeno porte com motorização turboélice. Fabricado nos EUA, é de uso executivo, para rotas domésticas, e transporta até cinco passageiros.