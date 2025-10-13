Ativista de direitos humanos está entre venezuelanos atacados na Colômbia

CARACAS (Reuters) - Um ativista venezuelano de direitos humanos e um consultor político foram baleados e feridos na capital colombiana nesta segunda-feira em um ataque com características de tentativa de execução, informaram autoridades colombianas.

Yendri Velásquez, ativista de direitos humanos e LGBT, e o consultor político Luis Peche estavam estáveis após serem baleados ao saírem de um prédio em Bogotá, informou a polícia da Colômbia, acrescentando que Velásquez seria submetido a uma cirurgia.

Os dois estavam na Colômbia desde setembro de 2024, segundo as autoridades.

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, que na semana passada recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu ativismo pró-democracia na Venezuela, condenou o ataque nas mídias sociais.

Segundo Machado, Velásquez buscou status de refugiado na Colômbia após ser sequestrado na Venezuela em 2024 "por seu trabalho como defensor dos direitos humanos", enquanto Peche "também estava em Bogotá devido à perseguição política pelo regime de Maduro".

"Esse ataque constitui uma grave agressão não apenas contra eles, mas contra todo o trabalho de proteção e promoção dos direitos humanos na região", disse Machado.

O governo da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na última década, a sobreposição de crises econômicas e políticas na Venezuela levou milhões de pessoas a migrarem para a vizinha Colômbia, incluindo ativistas sociais e políticos e membros da oposição política da Venezuela.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta segunda-feira que os venezuelanos em busca de asilo na Colômbia são bem-vindos "independentemente de suas opiniões" e afirmou que o governo colombiano vai expandir a proteção aos ativistas de direitos humanos no país.

(Reportagem de Vivian Sequera em Caracas; reportagem adicional de Brendan O'Boyle na Cidade do México)