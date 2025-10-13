Topo

Ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia, corta energia de 30.000 pessoas, dizem autoridades

13/10/2025 19h22

(Reuters) - As forças russas atacaram Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com bombas teleguiadas nesta segunda-feira, cortando a energia de 30.000 usuários em três distritos, disseram autoridades locais.

O governador regional Oleh Syniehubov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que as forças russas usaram bombas guiadas para atacar os distritos de Nemyshlianskyi e Slobidskyi, no sudeste, e o distrito de Shevchenkivskyi, no norte da cidade.

O prefeito Ihor Terekhov, entrevistado pela televisão local, disse que as três bombas danificaram um hospital e atingiram linhas de transmissão de energia. Cerca de 30.000 clientes foram atingidos por cortes de energia.

Ele disse que quatro pessoas ficaram feridas, a maioria por estilhaços de vidro, e que alguns pacientes foram transferidos para alas diferentes.

"Infelizmente, o hospital foi bastante danificado e havia pacientes em seu interior. Quatro pessoas ficaram feridas em vários graus e cerca de 200 janelas foram quebradas", disse Terekhov.

"Os ataques são geralmente contra alvos de energia -- transmissão de geração, a rede de energia. O objetivo é fazer com que a rede de transmissão de energia pare de funcionar."

Nas últimas semanas, as forças russas concentraram seus ataques em alvos associados à rede elétrica e ao setor de gás da Ucrânia, à medida que o inverno se aproxima na guerra de mais de três anos e meio.

Um grande ataque a Kiev e a outros centros na semana passada deixou mais de um milhão de residências e empresas temporariamente sem energia em todo o país. O abastecimento de água também foi interrompido.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)

