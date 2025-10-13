'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Após o sucesso do plano que resultou no cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e no retorno dos reféns ao país, o presidente norte-americano, Donald Trump, foi aplaudido de pé pelos deputados israelenses no Parlamento de Israel nesta segunda-feira (13), onde fez um discurso. Ele foi brevemente interrompido por dois deputados de esquerda, que pediram o reconhecimento do Estado da Palestina e foram expulsos do local. Para o premiê Benjamin Netanyahu, "Trump é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Trump foi recebido com uma longa salva de palmas pelos parlamentares israelenses.

"Deveria ficar claro para todos na região que décadas de terrorismo, extremismo, jihadismo e antissemitismo fracassaram. Não funcionaram. Foram um desastre. Só causaram mortes e se voltaram contra seus próprios autores", disse o líder norte-americano em seu discurso.

"De Gaza ao Irã, essas formas de ódio só trouxeram miséria, sofrimento, fracasso e morte. Não enfraqueceram Israel, mas destruíram as forças que mais contribuíram para alimentar esse ódio", insistiu o presidente, que defendeu o início de uma "nova era" no Oriente Médio.

O presidente americano agradeceu aos mediadores do mundo árabe e muçulmano pela ajuda na negociação do cessar-fogo em Gaza e na libertação dos reféns pelo Hamas nesta segunda-feira, classificando o resultado como um "triunfo incrível para Israel e para o mundo".

"Quero expressar minha profunda gratidão a todos dos países árabes e muçulmanos que se uniram para pressionar o Hamas a libertar os reféns e permitir que voltassem para casa", disse. "Recebemos ajuda de muitos que vocês nem imaginariam, e quero agradecer sinceramente por isso. É um triunfo incrível ver tantas nações trabalhando juntas como parceiras da paz."

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Trump é "o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Em seu discurso na Knesset, o premiê disse que "nenhum presidente americano fez mais por Israel" e que "nenhum presidente americano nem chegou perto disso, não tem como competir".

Trump também pediu aos palestinos que "se afastem para sempre do caminho do terrorismo" e rejeitem, entre seus compatriotas, forças que classificou como "maliciosas". "Os palestinos estão diante de uma escolha que não poderia ser mais clara", afirmou Trump.

"Esta é a chance de mudar e de se afastar para sempre do caminho do terrorismo e da violência", disse, acrescentando estar certo de que "isso vai acontecer".

Trump declarou que esta segunda-feira marca o fim de "um longo e doloroso pesadelo" tanto para israelenses quanto para palestinos. "Desde 7 de outubro até esta semana, Israel foi um país em guerra. Foi um período muito difícil. Anos em que tantas famílias neste país não tiveram um único dia de verdadeira paz", disse. "Mas agora, finalmente, o longo e doloroso pesadelo acabou, não apenas para os israelenses, mas também para os palestinos e para muitos outros."

Deputados interromperam discurso de Trump

O discurso foi brevemente interrompido pela expulsão de dois deputados de esquerda que exibiram cartazes pedindo o reconhecimento da Palestina. "Bem, isso foi eficaz", comentou Trump após a rápida retirada dos parlamentares Ofer Cassif e Ayman Odeh.

Ambos levantaram folhas de papel com a inscrição "Recognize Palestine" ("Reconheçam a Palestina", em inglês) antes de serem retirados da sala pela segurança da Knesset.

"A paz verdadeiramente justa, que salvará as duas populações desta terra da agonia, só poderá se concretizar com o fim completo da ocupação e o reconhecimento universal de um Estado palestino ao lado de Israel", afirmou Ofer Cassif, um dos poucos deputados judeus que atualmente defendem abertamente a solução de dois Estados.

"Fui expulso da Knesset simplesmente por fazer um pedido simples, e toda a comunidade internacional concorda comigo: reconhecer o Estado da Palestina", escreveu Odeh em seu perfil na rede X, onde publicou um vídeo do incidente. Palestino de origem israelense, Odeh é líder do partido comunista Hadash.

Paz com o Irã

Trump também declarou que os Estados Unidos estão "prontos" para a paz com o Irã, dizendo que isso seria "formidável", poucos meses após apoiar os bombardeios israelenses contra instalações nucleares iranianas durante o rápido conflito que opôs os dois países em junho. "Estamos prontos para um acordo quando vocês estiverem", disse Trump aos iranianos, pedindo que Teerã reconheça o direito de Israel à existência.

"Nada seria melhor para a região do que ver os líderes iranianos renunciarem ao terrorismo, pararem de ameaçar seus vizinhos, deixarem de financiar grupos afiliados e finalmente reconhecerem o direito de Israel de existir", afirmou. "Eles precisam fazer isso. Precisam mesmo."

Trump garantiu que "os Estados Unidos e Israel não são hostis em relação ao povo iraniano. Queremos apenas viver em paz" e que "até para o Irã, a mão da amizade e da cooperação está estendida".

Israel lançou em 13 de junho uma série de bombardeios contra o Irã, matando altos oficiais e cientistas ligados ao programa nuclear iraniano, além de centenas de civis. O Irã respondeu com mísseis e drones lançados contra Israel. A guerra durou 12 dias.

"Todos concordam que eles levaram um grande golpe, não é?", disse Trump. "Seria ótimo se pudéssemos fechar um acordo com eles. Vocês ficariam felizes com isso? Não seria bom? Porque, na minha opinião, eles querem. Estão cansados", concluiu, dirigindo-se aos parlamentares israelenses.

Indulto para Netanyahu

Durante o discurso, Trump sugeriu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, investigado por corrupção, receba um indulto. "Tenho uma ideia. Senhor presidente [Isaac Herzog], por que não conceder um perdão a ele? Este trecho não estava previsto no discurso, mas gosto dele", disse Trump, em referência ao premiê.

"Gostem ou não, ele foi um dos maiores líderes em tempos de guerra, realmente um dos maiores. E os charutos e o champanhe, francamente, quem liga para isso?", afirmou. "Vejo o quanto você é popular, é um homem muito popular, e sabe por quê? Porque sabe vencer", concluiu Trump, dirigindo-se a Netanyahu.

Após o discurso, Trump, voou para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde deve co-presidir a cúpula sobre Gaza, segundo a televisão egípcia. Trump chegou com mais de três horas e meia de atraso em relação ao horário previsto para o encontro internacional, que reúne 31 líderes.

Com agências