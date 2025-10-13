Ancelotti volta a abrir as portas da seleção para Neymar

Topo

13/10/2025 05h55

O técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, destacou que as portas da seleção continuam abertas para o atacante Neymar, ausente da equipe nos últimos dois anos, ao declarar que está convencido de que "ele pode jogar eu seu máximo nível".

"Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equpie do mundo", comentou Ancelotti em uma entrevista coletiva em Tóquio, onde o Brasil enfrentará o Japão na terça-feira em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar sofreu uma lesão muscular e seu retorno aos gramados pelo Santos está previsto para novembro.

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante de 33 anos jogou sua última partida pelo país em 17 de outubro de 2023.

Ao falar sobre o jogo contra o Japão, Ancelotti disse que espera ver em seus jogadores o "compromisso" demonstrado no amistoso da sexta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul, que terminou com uma goleada de 5-0.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito (...) e o futebol bonito é a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem, e também o compromisso coletivo", destacou.

Em um planejamento para enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil enfrentará em novembro, em Londres e Paris, adversários do continente africano que ainda serão confirmados.

"É um momento em que podemos experimentar algumas coisas", declarou o ex-treinador do Real Madrid.

"Temos que manejar duas coisas: uma equipe que pouco a pouco vai estar mais definida para a Copa do Mundo e outros jogadores que queremos ver como se incorporam ao jogo da equipe", acrescentou.

O objetivo é conquistar o hexacampeonato. Ao ser lembrado que nenhuma seleção nacional conseguiu vencer a Copa do Mundo com um técnico estrangeiro, Ancelotti foi sucinto: "Na vida sempre há uma primeira vez".

O meia Bruno Guimarães, um dos homens de confiança do italiano desde o início de seu trabalho em junho, espera que o Brasil mantenha contra o Japão o estilo adotado no amistoso contra a Coreia do Sul. 

"A gente entende que o grupo não está definido, não está fechado e o professor quer testar", disse. "A gente espera continuar assim, seguindo esse bom caminho".

Estêvão é dúvida para o jogo de terça-feira por uma gripe. O goleiro Hugo Souza deve ser a principal novidade na escalação.

