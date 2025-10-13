Topo

Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências

13/10/2025 18h47

Seguindo essa ideia, o técnico italiano deve mandar a campo uma equipe muito diferente daquela que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10). Sai o esquema 4-2-4 e entra o 4-3-3 com a seguinte formação inicial: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

Mais uma vez, Ancelotti deixou claro que pretende fazer da seleção brasileira não apenas uma equipe que se destaque pelos lances de beleza plástica, mas também que seja marcada pelo empenho e comprometimento dos jogadores.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito, e eu creio que pode jogar um futebol bonito sim. Mas é preciso ter em conta o que se entende por um futebol bonito. O futebol bonito é, obviamente, a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem. Mas o compromisso coletivo também é jogo bonito. Jogo bonito não é apenas com bola. Jogo bonito também é sem a bola, porque é um aspecto muito importante do jogo", concluiu.

