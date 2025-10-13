Topo

Notícias

Alimentação cara em aeroporto permite ter menor tarifa aeroportuária do mundo, segundo a Anac

Rio, 13

13/10/2025 14h29

Ponto de crítica entre muitos viajantes, o preço dos serviços de alimentação nos aeroportos brasileiros permite que a tarifa aeroportuária, ou seja, os valores pagos aos operadores pela utilização da infraestrutura, seja o menor do mundo.

A defesa foi feita pelo diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Tiago Sousa Pereira.

"A boa prestação de serviços depende da receita tarifária (regulada pela Anac) e não tarifária. As receitas comerciais, que não são reguladas, têm uma participação importante para o operador da concessão e são elas que permitem que a nossa tarifa aeroportuária seja a menor do mundo", afirmou durante painel no evento Regulation Week FGV.

Na tarifa aeroportuária estão incluídas as tarifas de embarque (única paga pelo passageiro), conexão, pouso, permanência, armazenagem da carga importada e exportada e a movimentação de cargas.

Estimativas da Anac apontam que as receitas dos aeroportos brasileiros são compostas por cerca de 55% e 60% das receitas comerciais e entre 40% a 45% referentes à outorga.

"Nas concessões de rodovias, 99% das tarifas são pagas pelo morador daquela cidade que usa todo dia a rodovia", apontou.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam 19 pessoas no leste do Congo, dizem autoridades

Milei se reunirá com Trump para selar apoio financeiro antes de eleições legislativas

CPI do INSS vira palco para cortes de internet e estratégia eleitoral para 2026

Zelenskiy se reunirá com Trump sexta-feira para falar sobre defesa aérea e novas armas

Produção em massa de podcasts com IA perturba uma indústria frágil

Em Roma, Lula critica Netanyahu, despreza Zambelli e defende combate à fome

Papa Leão 14 promete a Lula visita ao Brasil em hora "oportuna"

Partido Chega vence em três cidades e marca estreia da extrema direita nas prefeituras portuguesas

Woody Allen 'via o mundo através dos olhos' de Diane Keaton

'Juntos de novo': casal se reencontra 2 anos após sequestro pelo Hamas

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy entrará na prisão em 21 de outubro