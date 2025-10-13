Topo

Alemanha sofre, mas vence Irlanda do Norte (1-0) nas Eliminatórias

13/10/2025

A Alemanha, que foi dominada no segundo tempo, conseguiu sair de Belfast com uma valiosa vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte nesta segunda-feira (13), pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Um gol de cabeça de Nick Woltemade aos 31 minutos garantiu os três pontos para o time do técnico Julian Nagelsmann no estádio Windsor Park, apesar do grande número de chances criadas pelos norte-irlandeses na partida.

A seleção alemã lidera o Grupo A com 9 pontos, os mesmos que sua principal perseguidora, a Eslováquia, que será sua adversária na última rodada da chave, em novembro.

Apesar da derrota, a Irlanda do Norte está só três pontos atrás das líderes e ainda tem chances de voltar à Copa do Mundo depois de 40 anos.

Embalados pela vitória por 2 a 0 sobre a Eslováquia na última sexta-feira, os norte-irlandeses chegaram a marcar no início da partida com Daniel Ballard (14'), mas o gol foi anulado por um impedimento no início da jogada.

Apenas 15 minutos depois, Woltemade aproveitou escanteio cobrado por David Raum para colocar a Alemanha à frente no placar.

Apesar da pressão da Irlanda do Norte no segundo tempo, os alemães conseguiram segurar o resultado e agora vão para a próxima data Fifa com a vantagem da liderança, única posição do grupo que dá vaga direta no Mundial do ano que vem.

