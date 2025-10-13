Topo

Alcolumbre recebe Fachin e 'faz questão' de presença de Pacheco no encontro

Da esq. para a dir., o ministro do TCU Bruno Dantas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Rodrigo Pacheco Imagem: Montagem Folha

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que fez "questão" de convidar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para participar de uma reunião nesta tarde com os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O que aconteceu

Senador é cotado para assumir a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo. A reunião foi divulgada no Instagram de Alcolumbre. O encontro já estava agendado, mas a presença de Pacheco não estava prevista inicialmente. O encontro foi feito para discutir temas de interesse do Poder Judiciário.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é o favorito do Congresso para a vaga. A definição do nome cabe ao presidente Lula, que escolhe um indicado para ser submetido à aprovação do Senado. Em seu post nesta tarde, Alcolumbre destacou o trabalho do colega.

Fiz questão da presença do presidente @rodrigopacheco, autor do projeto de atualização do Código Civil e presidente da comissão temporária criada para debater o tema. Conversamos sobre questões importantes para o Brasil e que vêm sendo debatidas desde a gestão de Pacheco à frente do Senado.
Davi Alcolumbre, em postagem no Instagram nesta tarde

Advogado-geral da União e ministro do TCU (Tribunal de Contas de União) também estão no "páreo". Nomes de Jorge Messias e de Bruno Dantas também são apontados como possíveis susbtitutos de Barroso, que se aposenta nesta semana.

