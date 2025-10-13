Topo

AgRural: plantio da safra 2025/26 de soja atinge 14% no Brasil

13/10/2025 11h59

São Paulo, 13 - A área estimada para a safra brasileira de soja 2025/26 estava 14% semeada até quinta-feira passada, 9, de acordo com levantamento da AgRural. O índice representa avanço de 5 pontos porcentuais em comparação com os 9% de uma semana antes e supera os 8% de um ano atrás, garantindo à atual safra o posto de terceiro plantio mais acelerado da série histórica, atrás apenas de 2018/19 e 2023/24.Segundo a AgRural, apesar de as chuvas ainda estarem irregulares, Mato Grosso teve um avanço melhor que o esperado durante a semana. Mesmo assim, quem continuou puxando o ritmo do Brasil foi o Paraná, que vem registrando clima favorável desde o início da safra e tem, até aqui, o plantio mais acelerado de sua série histórica. Milho verãoO plantio do milho verão 2025/26, por sua vez, alcançou 45% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 40% uma semana antes e 41% no mesmo período do ano passado (safra 2024/25), de acordo com levantamento da AgRural. "As chuvas ditam o ritmo da semeadura. No Sul, o excesso de umidade atrapalha a finalização dos trabalhos em algumas áreas. Já no Sudeste e no Centro-Oeste do País, que têm calendário mais tardio, o solo ainda muito seco deixa lento o início da semeadura", comentou a agRural.

