'Serial killer começou com animais e tinha prazer de matar', diz delegado

O perfil e os métodos usados pela estudante de direito Ana Paula Veloso Fernandes indicam atuação típica de serial killer, afirma o delegado Halisson Leite, do 1º DP de Guarulhos, da Polícia Civil de São Paulo, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL. Ele afirma que ela atuava com "prazer de matar".

Segundo o delegado, Ana Paula teria cometido homicídios com diferentes motivações e modos sofisticados, passando despercebida por familiares e autoridades até a investigação reunir provas de sua participação em quatro mortes.

Infelizmente, estamos diante de uma pessoa que agia e tem todas as características de uma serial killer. Agia com a finalidade de matar por diversos motivos. Cada vítima teve uma motivação diferente, mas o modo de agir, a maneira de se portar e a forma como ela trata a morte das pessoas nos levam a crer que realmente ela é uma serial killer.

Halisson Leite

Os crimes cometidos pela Ana Paula, eles foram bastante sofisticados. Passaram despercebidos da polícia e até dos familiares das vítimas. O comportamento dela é muito característico de uma pessoa que tem uma mente voltada a esse tipo de crime, o que fez com que passássemos a monitorá-la, passássemos a estudá-la verdadeiramente, juntando as peças desse quebra-cabeça, até chegar aos vários elementos que efetivamente comprovam os fatos.

Halisson Leite

O delegado detalha que Ana Paula teria começado matando animais antes de passar aos homicídios, padrão comum em perfis desse tipo. A participação da irmã, que teria incentivado crimes também por interesse financeiro, é apontada como fator de agravamento.

No caso dela, ela une as duas coisas. Ela tem um prazer, ela tem essa vontade de matar, tanto é que antes a gente já sabe que ela vinha matando animais. Inicia-se matando animais, depois parte para matar pessoas. Aliado a isso, a irmã passa a instigá-la também a cometer crimes e, por que não, ganhar dinheiro para melhorar a vida delas. Então, nesse ponto, a irmã é muito importante. Então, a irmã percebendo que a Ana Paula é uma pessoa que tem coragem de cometer os assassinatos e tem vontade até de fazer isso, ela vislumbra uma possibilidade também de se beneficiar financeiramente.

Halisson Leite

O inquérito começou com uma denúncia sobre um bolo supostamente envenenado destinado a colegas da faculdade. Segundo Leite, o comportamento de Ana Paula durante a apuração e ligações técnicas a ameaças e outras mortes ajudaram a polícia a ligar a suspeita a outros homicídios.

Leite afirma que Ana Paula está presa preventivamente e já foi denunciada pelo Ministério Público por quatro homicídios qualificados. Ela confessou dois crimes durante o interrogatório e confirmou detalhes da investigação sobre os outros casos.

A Ana Paula, ela se encontra presa preventivamente, ela já foi indiciada pelos quatro homicídios qualificados, foi inclusive denunciada pelo Ministério Público. Então, agora inicia-se o processo penal com relação a ela. Ela já foi interrogada e confessou que matou a primeira vítima, o Marcelo. Confessou que matou a vítima do Rio de Janeiro. E não confessou as duas outras mortes. No entanto, ela confirma todos os elementos que trouxemos na investigação. Ou seja, toda a parte de planejamento, tudo aquilo que a gente colheu na investigação, ela confirma que realmente aconteceu.

Halisson Leite

Veja a íntegra do programa: