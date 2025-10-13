Ações europeiass se recuperam de mínima em quase 2 semanas, conforme Trump suaviza posição tarifária sobre China

Por Sruthi Shankar e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 teve uma modesta recuperação nesta segunda-feira, desfazendo parte da liquidação de sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atenuou sua postura comercial agressiva em relação à China.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,44%, a 566,63 pontos, se recuperando de parte de uma queda de 1,3%, depois que Trump ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre produtos chineses, em uma represália contra a China por restringir suas exportações de minerais essenciais.

Trump, conhecido por sua retórica de linha dura, adotou um tom conciliatório no fim de semana. Os mercados europeus e Wall Street se recuperaram com a diminuição dos temores de outra guerra comercial total.

"Quando se trata de tarifas, a China é definitivamente o único país que joga duro com os EUA. Embora os mercados estejam absorvendo o impacto disso, entraremos novamente em um período de maior incerteza em relação às tarifas", disse Joachim Klement, estrategista de investimentos da Panmure Liberum.

As ações europeias estão sendo negociadas um pouco abaixo dos picos históricos atingidos na semana passada, com prósperas negociações relacionadas à inteligência artificial e o otimismo em relação a possíveis cortes na taxa de juros dos EUA superando o caos político francês. Entretanto, a ameaça de uma nova guerra comercial permanece, injetando nova volatilidade. O chamado "indicador de medo" da Europa,, atingiu seu nível mais alto em mais de dois meses durante a sessão.

"Investidores podem ter achado que a história das tarifas havia se esgotado como catalisador do mercado, mas a semana passada mostrou que ela ainda pode ser forte", disse Chris Larkin, diretor administrativo de negociações e investimentos da E*TRADE do Morgan Stanley.

O setor de tecnologia ganhou 1,8%, com um grande impulso da ASML.

O setor de recursos básicos saltou 3%, conforme os preços do cobre avançaram com a esperança de que as tensões comerciais entre os EUA e a China sejam atenuadas. [MET/L]

O índice de referência da França subiu depois que Sébastien Lecornu foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro na sexta-feira, apenas quatro dias depois de ter renunciado à função.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 9.442,87 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,60%, a 24.387,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.934,26 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,29%, a 42.167,59 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,42%, a 15.541,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,69%, a 8.226,37 pontos.