Ações da China reduzem perdas após novo ataque dos EUA na guerra comercial

13/10/2025 07h14

HONG KONG/XNGAI (Reuters) - As acentuadas quedas das ações chinesas diminuíram durante um pregão instável nesta segunda-feira, uma vez que os investidores reavaliaram o impacto de uma nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e após realizarem lucros para reduzir os riscos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,2% após cair até 2,5% durante o pregão, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,5%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou com queda de 1,52% após ter perdido até 3,5%.

Contrariando a liquidação generalizada, o setor de terras raras da China, que está no centro das tensões comerciais, subiu mais de 6% e alcançou um recorde histórico, enquanto as ações de semicondutores avançaram 2,6%.

Na sexta-feira, Trump anunciou tarifas adicionais de 100% sobre as exportações da China para os EUA, juntamente com novos controles de exportação de softwares até 1º de novembro, em represália contra a China por restringir suas exportações de terras raras.

Mas no domingo ele aliviou o tom, publicando que tudo ficará bem e que os EUA não querem "prejudicar" a China.

"O presidente Trump lembrou a todos que há muitas incertezas para os mercados", disse Ben Bennett, chefe de estratégia de investimento para a Ásia da L&G Asset Management.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,52%, a 25.889 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19%, a 3.889 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,50%, a 4.593 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,72%, a 3.584 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,39%, a 26.923 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,84%, a 4.389 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,84%, a 8.882 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen em Hong Kong e Samuel Shen em Xangai)

