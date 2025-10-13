Topo

Acidente de ônibus deixa 40 mortos na África do Sul

13/10/2025 05h01

Ao menos 40 pessoas morreram em um acidente de ônibus na África do Sul, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

O ônibus que seguia para o Zimbábue caiu em um barranco no domingo, a quase 90 quilômetros da fronteira, quando o motorista aparentemente perdeu o controle, informou Violet Mathye, ministra dos Transportes da província de Limpopo (nordeste do país).

As equipes de emergência "ainda estão trabalhando no local, mas até o momento foram confirmados 40 corpos", declarou Mathye ao canal de televisão 'Newzroom Afrika'. Entre os mortos está uma criança de 10 meses.

Trinta e oito pessoas foram hospitalizadas e os socorristas continuam procurando mais vítimas, declarou a ministra ao canal 'eNCA media'.

O ônibus partiu da cidade de Port Elizabeth, a 1.500 km de distância. Os passageiros incluíam pessoas do Malauí e do Zimbábue que trabalhavam na África do Sul.

O acidente pode ter sido causado por cansaço do motorista ou por uma falha mecânica, segundo a ministra. 

A África do Sul possui uma rede complexa e muito movimentada de estradas, com taxas de mortalidade elevadas, geralmente atribuídas ao excesso de velocidade ou a veículos em péssimas condições.

