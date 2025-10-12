Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

(Reuters) - O presidente Volodymyr Zelenskiy disse neste domingo que uma contraofensiva ucraniana havia obtido ganhos tanto na região sul de Zaporizhzhia quanto em uma área da região de Donetsk, o ponto focal do conflito, onde Kiev relatou sucessos.

Kiev tem dito há várias semanas que suas forças avançaram em torno da cidade de Dobropillia -- perto do centro logístico de Pokrovsk, um dos principais alvos das tropas russas que avançam lentamente para o oeste através da região de Donetsk.

Em seu discurso noturno em vídeo, Zelenskiy disse que as forças de Kiev obtiveram ganhos de mais de 3 km mais ao sul, na região de Zaporizhzhia.

"Neste momento, as unidades ucranianas estão dando continuidade às nossas ações contraofensivas perto de Dobropillia, mas também em outros setores -- particularmente na região de Zaporizhzhia, perto de Orikhiv", disse ele.

"Lá, nossas forças avançaram -- hoje mais de 3 km"

O 24º Batalhão de Assalto Independente do Exército ucraniano, postou no aplicativo de mensagens Telegram, dizendo que, juntamente com outra unidade, havia colocado sob controle Mali Shcherbaky, um vilarejo entre Orikhiv e o rio Dnipro.

Um relatório do Ministério da Defesa da Rússia não fez referência aos avanços ucranianos ou se Mali Shcherbaky havia mudado de mãos. Mas disse que as tropas de Moscou atingiram tropas e equipamentos ucranianos na região de Zaporizhzhia, inclusive no vilarejo de Novoandriivka, perto de Mali Shcherbaky e Orikhiv.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatórios de campo de batalha de ambos os lados.

Na semana passada, a Ucrânia e a Rússia emitiram relatos conflitantes sobre a situação ao longo da linha de frente na guerra de mais de 3 anos e meio, estimada pelo principal comandante da Ucrânia em 1.250 km.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse aos oficiais superiores na semana passada que as forças de Moscou capturaram 5.000 km² de território este ano e mantinham a vantagem estratégica em todos os setores da linha de frente.

Zelenskiy, um dia depois, disse que as forças ucranianas estavam infligindo pesadas perdas às tropas russas perto de Dobropillia e estavam "nos defendendo em todas as outras direções".

(Reportagem de Ron Popeski e Bogdan Kochubey)