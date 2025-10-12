Topo

Zelenskiy diz que discutiu com Trump fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia

12/10/2025 15h07

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela segunda vez em dois dias, discutindo o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia, a resiliência e as capacidades de longo alcance, disse Zelenskiy neste domingo.

"Também discutimos muitos detalhes relacionados ao setor de energia. O presidente Trump está bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Concordamos em continuar nosso diálogo, e nossas equipes estão fazendo seus preparativos", disse Zelenskiy no X.

O Kremlin disse neste domingo que a Rússia está profundamente preocupada com a possibilidade de os EUA fornecerem mísseis Tomahawk para a Ucrânia, alertando que a guerra havia atingido um momento dramático com a escalada de todos os lados.

Trump disse na segunda-feira que antes de concordar em fornecer Tomahawks, ele gostaria de saber o que a Ucrânia planejava fazer com eles, porque ele não queria escalar a guerra.

(Reportagem de Pavel Polityuk)

