Topo

Notícias

Unidade militar amotinada em Madagascar diz que as forças armadas estão sob seu comando

12/10/2025 08h46

Um contingente do exército de Madagascar anunciou, neste domingo (12), que havia assumido o controle das forças armadas do país, logo após o presidente desta nação insular africana denunciar uma "tentativa ilegal de tomada do poder". 

O contingente militar juntou-se aos manifestantes antigovernamentais no sábado nesta ilha na costa sudeste da África, abalada por um movimento de protesto iniciado em meados de setembro. 

"A partir de agora, todas as ordens do exército malgaxe, sejam terrestres, aéreas ou militares, partirão do quartel-general do CAPSAT", afirmaram oficiais do contingente de oficiais administrativos e técnicos em um vídeo. 

Pouco antes, o presidente Andry Rajoelina alertou em um comunicado que uma "tentativa de tomada do poder de forma ilegal e pela força, contrária à Constituição e aos princípios democráticos", estava em andamento. 

Antananarivo, capital desta ilha do oceano Índico, testemunhou os maiores protestos no sábado desde o início do movimento de protesto da Geração Z, em 25 de setembro. 

As manifestações começaram devido aos cortes de água e eletricidade, mas gradualmente se expandiram para incluir protestos contra a corrupção, líderes políticos e a falta de oportunidades no país.

jcb/gv/mas/sag/pb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula e Janja chegam à Itália para encontro com papa e evento da FAO

'A escrita foi meu caminho de cura', diz Lázaro Ramos em Portugal

Unidade militar amotinada em Madagascar diz que as forças armadas estão sob seu comando

Israel planeja destruir túneis do Hamas; ajuda humanitária chega a Gaza

Enchentes e deslizamentos no México matam dezenas de pessoas

Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

Netanyahu diz que Israel está pronto para receber "imediatamente" todos os reféns de Gaza

Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima

MDB se divide de novo e disputas regionais afastam aliança com Lula

Ajuda começa a chegar a Gaza após garantia de liberação de reféns

Escritora Taís Espírito Santo é a entrevistada do Conversa com o Autor