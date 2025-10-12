Topo

Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

12/10/2025 11h48

O cessar-fogo em Gaza é mantido pelo terceiro dia neste domingo (12), na véspera de uma troca prevista de reféns e prisioneiros, assim como de uma cúpula internacional que busca abrir um caminho para a paz após dois anos de guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os líderes esperados na segunda-feira na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh para a cúpula de paz sobre Gaza, que será presidida juntamente com o presidente egípcio, Abdel Fattah al Sisi.

A seguir, os acontecimentos mais recentes no processo de paz:

- Troca de reféns e prisioneiros -

O acordo de paz em Gaza depende de ambas as partes honrarem o compromisso assumido de trocar reféns israelenses sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 por palestinos detidos em prisões israelenses.

Serão 48 reféns israelenses (20 vivos e 28 falecidos) em troca de 250 prisioneiros palestinos e 1.700 habitantes de Gaza detidos por Israel desde o início da guerra.

O Hamas afirmou que libertará os reféns israelenses na segunda-feira pela manhã, antes do prazo, que se encerra ao meio-dia (6h em Brasília), conforme os termos do acordo de cessar-fogo proposto por Trump.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que espera que seu país possa celebrar um "dia de alegria nacional" na noite de segunda-feira, assim que os reféns vivos e falecidos em cativeiro sejam devolvidos.

- Cúpula sobre Gaza -

Trump e Al-Sisi presidirão na segunda-feira a cúpula de paz sobre Gaza em Sharm el-Sheikh.

A reunião tem como objetivo "encerrar a guerra na Faixa de Gaza, intensificar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio, e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais", segundo o gabinete do presidente egípcio.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, confirmou sua presença, assim como o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que nenhuma autoridade israelense participará da cúpula, e o Hamas afirmou que não participará da reunião porque já atua por meio de mediadores do Catar e do Egito.

- Pontos complicados do acordo -

Os reféns do Hamas e os prisioneiros de Israel serão libertados a partir da manhã de segunda-feira. Sobre esse ponto, há total concordância.

No entanto, um alto funcionário do Hamas, Husam Badran, afirmou que a segunda fase do plano de paz, que inclui o desarmamento do grupo, implica em negociações "mais complexas e difíceis".

Outro dirigente do Hamas, que pediu anonimato, disse no sábado à AFP que a proposta de desarmamento do movimento islamista "está fora de questão e não é negociável".

- O papel do Hamas após a guerra -

Uma fonte do Hamas próxima à equipe negociadora do grupo afirmou neste domingo que o movimento islamista não participará do governo de Gaza após a guerra.

A fonte, que pediu para permanecer anônima, disse que "o Hamas não participará de maneira alguma na fase de transição, o que significa que renunciou ao controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino".

"O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não sejam utilizadas de forma alguma durante este período, exceto em caso de ataque israelense contra Gaza", acrescentou a fonte.

- Israel promete destruir túneis do Hamas -

O ministro da Defesa israelense afirmou neste domingo que Israel planeja destruir o que resta da rede de túneis do Hamas em Gaza, após a liberação dos reféns.

O ministro Israel Katz disse que havia ordenado ao Exército que se preparasse para a missão, qualificando a destruição dos túneis como "o grande desafio" de Israel após a fase de troca de reféns por prisioneiros.

- Habitantes de Gaza retornam a lares destruídos -

A Defesa Civil de Gaza, que opera sob autoridade do Hamas, afirmou que mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza na noite de sábado, após o cessar-fogo.

Homens, mulheres e crianças vagavam por ruas cheias de escombros, procurando o que restou de seus lares. Um drone da AFP mostrou quarteirões inteiros de edifícios reduzidos a concreto quebrado e aço retorcido.

"Parei em frente a ela e chorei. Todas as minhas memórias são apenas pó", disse à AFP Raja Salmi, de 52 anos, ao encontrar sua casa destruída no bairro de Al Rimal.

- Manifestações em Israel -

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, junto com a filha do presidente americano, Ivanka, participaram na noite de sábado de uma manifestação massiva em Tel Aviv, organizada por familiares e apoiadores dos reféns.

A multidão exclamou "Obrigado, Trump" durante o encontro.

"Finalmente sentimos esperança, mas não podemos nem vamos parar agora", disse Zairo Shachar Mohr Munder, sobrinho de um refém do Hamas cujo corpo foi recuperado em agosto passado.

Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

