Topo

Notícias

Trump diz que EUA querem ajudar China e que Xi teve apenas 'momento ruim' com terras raras

São Paulo

12/10/2025 16h39

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que os EUA "querem ajudar a China, não prejudicá-la", alegando que o presidente chinês, Xi Jinping, "apenas teve um momento ruim" ao impor restrições à exportação de terras raras. Na sexta-feira, dia 10, o republicano anunciou uma tarifa de 100% para Pequim em retaliação. "Não se preocupe com a China; tudo ficará bem! O altamente respeitado Presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer depressão para seu país, e eu também não", escreveu Trump na Truth Social.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Primeiro-ministro francês se reúne com Macron conforme prazo final orçamentário se aproxima

Camarões conta votos conforme presidente mais velho do mundo tenta estender seu governo

Países mediadores assinarão como garantes do acordo na cúpula pela paz em Gaza

Amigos morrem após serem atingidos por raio durante pesca em Tocantins

Gaza vive terceiro dia de trégua às vésperas da cúpula de paz e aguardada troca de prisioneiros

SP: paciente intoxicado por metanol recebe alta após fazer parte do tratamento com vodca russa

Países mediadores assinarão como garantidores do acordo na cúpula pela paz em Gaza (fonte diplomática)

Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China

Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias