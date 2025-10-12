Não se preocupem com a China, diz Trump após anunciar tarifa de 100%

Dois dias após anunciar uma tarifa de 100% para China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje para que os americanos "não se preocupem com a China".

O que aconteceu

Trump se referiu ao presidente Xi Jinping como alguém "altamente respeitado". Ele afirmou que o líder chinês "acabou de passar por um momento difícil". "Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não", disse Trump em declaração publicada hoje na Truth Social.

Mais cedo, o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, comentou sobre a reação da China. Segundo ele, o governo Trump está "chocado com a decisão da China sobre terras raras".

As novas regras da China sobre terras-raras entrarão em vigor em 1º de dezembro. Além de apertar o controle sobre a exportação desses elementos —cujas reservas e refino são dominados pelos chineses—, a partir de 8 de novembro Pequim também restringirá as exportações de equipamentos utilizados na fabricação de baterias para carros elétricos, indústria também dominada pela China.

Texto em atualização