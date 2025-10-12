Topo

Trégua em Gaza: cresce a esperança, persistem os desafios

Palestinos vasculham escombros de prédios em meio à destruição generalizada causada pelos bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP
12/10/2025 23h41

Israel e Hamas cumpriram a primeira fase do plano de paz mediado por Donald Trump, que exige retirada parcial das tropas israelenses e liberação de reféns. Os 20 reféns vivos devem ser libertados na segunda-feira, seguidos pelos corpos de 28 mortos. Israel soltará 250 prisioneiros e 1.700 detidos desde 2023.

Crises e confrontos regionais

Conflitos e alianças globais

  • Guerra na Ucrânia: Após sofrer ataques que deixaram 12 prédios danificados e um menino morto, Kiev restabeleceu energia para 270 mil consumidores. Zelenski afirmou que as forças ucranianas avançaram mais de 3 km em Zaporizhzhia e retomaram a aldeia de Mali Shcherbaky. Reportagem do Financial Times aponta que os EUA auxiliam na escolha de rotas para drones ucranianos, enquanto o Kremlin alerta que fornecer mísseis Tomahawk a Kiev levaria o conflito a um "momento dramático".
  • Parada militar na Coreia do Norte: Kim Jong-un exibiu o novo míssil Hwasong?20, capaz de transportar múltiplas ogivas, diante de líderes chineses e russos. Analistas veem a arma como um desafio às defesas dos EUA.
  • Disputa comercial EUA-China: Pequim acusou Washington de hipocrisia após Trump aumentar tarifas e impor controles de exportação. A China defendeu suas restrições às terras raras e prometeu licenças mais rápidas para usos civis, enquanto a escalada ameaça o planejado encontro entre Trump e Xi Jinping.

Desastres naturais e humanitários

  • Chuvas devastadoras no México: Tempestades tropicais mataram ao menos 44 pessoas em Veracruz, Hidalgo, Puebla e Querétaro, destruindo mil casas e afetando centenas de escolas. O governo mobilizou militares para socorrer 139 municípios e restaurar serviços básicos.
  • Crise de desnutrição em Gaza: estudo divulgado pela Lancet estimou que quase 55 mil crianças menores de 5 anos em Gaza estão gravemente desnutridas devido às restrições israelenses à ajuda humanitária. Pesquisadores pedem acesso irrestrito para evitar consequências permanentes.

Cultura e sociedade

  • Nobel da Paz para María Corina Machado: a líder venezuelana foi laureada por sua luta pacífica contra a ditadura de Nicolás Maduro. Ela passou um ano na clandestinidade após vencer eleições presidenciais e denuncia que a queda de Maduro é "irreversível". O prêmio aumenta a pressão internacional por eleições livres.
  • Protestos pró-Palestina e repressão: reportagens destacam que milhares de manifestantes em universidades dos EUA e cidades europeias foram presos. Autoridades britânicas emitiram diretrizes para proteger estudantes judeus após um ataque a sinagoga em Manchester, enquanto a ONU criticou leis que restringem manifestações.
  • Debate sobre liberdade de expressão: na Austrália e na Europa, governos enfrentam críticas por usar leis antiterrorismo para coibir protestos, enquanto grupos judaicos temem aumento do antissemitismo. Especialistas dizem que o equilíbrio entre segurança e direitos civis será tema central nos próximos meses.

