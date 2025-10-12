Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça

? The Olympic Games (@Olympics) August 7, 2021

Atual camisa 9 da seleção principal, Richarlison espera outra boa atuação da Amarelinha: no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, o Brasil passeou em campo contra os sul-coreanos e recebeu elogios do técnico italiano.

"Temos que mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador, então é colocar em prática o que gente treinou e fazer um bom jogo", pontuou Richarlison. "Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo essa confiança que eles me dão", concluiu o atacante de 28 anos, que defende o Tottenham (Inglaterra) na Premier League.