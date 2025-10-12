Topo

Representante comercial dos EUA diz que China "protelou" quando EUA tentaram contato após expansão de controles

WASHINGTON (Reuters) - O representante de comércio norte-americano, Jamison Greer, disse neste domingo que os EUA buscaram contato com a China por meio de uma ligação telefônica após o anúncio de que estavam expandindo seus controles de exportação de terras raras, mas Pequim protelou, enquanto a China acusou os EUA do que chamou de "padrões duplos".

"Posso dizer que não fomos notificados e, rapidamente, assim que soubemos por fontes públicas, entramos em contato com os chineses para fazer uma ligação telefônica, mas eles protelaram", disse Greer ao programa "Sunday Briefing" da Fox News, chamando a medida da China de "uma tomada de poder".

O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu na sexta-feira à expansão da China impondo tarifas de 100% sobre as exportações chinesas para os EUA, juntamente com novos controles de exportação sobre "todo e qualquer software crítico" a partir de 1º de novembro.

"O altamente respeitado presidente Xi acabou de passar por um momento ruim. Ele não quer a depressão para seu país, e eu também não. Os EUA querem ajudar a China, não prejudicá-la", escreveu Trump no Truth Social no domingo.

A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A China atacou as últimas tarifas de Trump sobre produtos chineses, acusando os EUA neste domingo do que chamou de "padrões duplos".

Em um relato da emissora estatal CCTV, o Ministério do Comércio chinês defendeu suas restrições sobre exportações de elementos e equipamentos de terras raras, mas não chegou a impor novas taxas sobre os produtos dos EUA. Ele disse que as restrições são motivadas pela preocupação com as aplicações militares desses elementos em um momento de "conflitos militares frequentes".

Pequim também apontou para o fato de os EUA terem incluído empresas chinesas em uma lista negra de comércio e cobrado taxas portuárias sobre navios ligados à China.

A China e os EUA estão envolvidos em uma guerra comercial desde que Trump retornou à Casa Branca no início deste ano. Os mercados financeiros globais caíram quando Trump aventou a possibilidade de cancelar uma próxima reunião com o presidente chinês, Xi Jinping.

Greer disse que acredita que os mercados se acalmarão na próxima semana, à medida que as coisas se estabilizarem. Ele disse que uma reunião entre Trump e Xi nos bastidores do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul ainda pode acontecer no final deste mês.

(Reportagem de Jasper Ward)

