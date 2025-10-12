Quatro pessoas morrem e pelo menos 20 ficam feridas em tiroteio em ilha da Carolina do Sul

Por Ted Hesson

(Reuters) - Quatro pessoas foram mortas e pelo menos 20 ficaram feridas em um tiroteio em um restaurante em uma cidade insular da Carolina do Sul neste domingo, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Beaufort.

Os policiais foram chamados ao Willie's Bar and Grill na Ilha de Santa Helena pouco antes da 1h (horário local) e encontraram várias pessoas com ferimentos de bala, disse o gabinete do xerife em um comunicado.

Dos feridos, quatro estão em estado crítico, disseram as autoridades.

O gabinete do xerife disse que estava investigando o incidente, mas se recusou a fornecer mais detalhes. O escritório se recusou a divulgar os nomes dos mortos enquanto aguarda a notificação aos familiares.

Centenas de pessoas estavam no local no momento do tiroteio, informou o gabinete do xerife.

"Esse é um incidente trágico e difícil para todos", disse o gabinete do xerife.

A Ilha de Santa Helena é conhecida como o epicentro de uma cultura de pessoas descendentes de escravos africanos conhecida como Gullah Geechee. O bar e churrascaria onde ocorreu o tiroteio se descreve como servindo a autêntica culinária Gullah.

Os tiroteios em massa, que o Gun Violence Archive define como incidentes em que quatro ou mais pessoas são baleadas, tornaram-se mais comuns nos EUA na última década.

Os norte-americanos estão amplamente divididos em linhas políticas com relação a possíveis soluções políticas, com os democratas favorecendo mais restrições às armas e os republicanos apoiando o direito às armas e uma melhor aplicação das leis contra crimes violentos.

(Reportagem de Ted Hesson em Washington; reportagem adicional de Jasper Ward em Washington)