Topo

Notícias

Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima

12/10/2025 08h20

Quatro pessoas ficaram feridas, cerca de 300 ficaram desabrigadas e pelo menos 100 casas foram destruídas por um grande incêndio em um bairro de Lima no sábado (11), informaram as autoridades. 

O incêndio ocorreu na região de Pamplona Alta, localizada na encosta de uma colina no distrito de San Juan de Miraflores, ao sul de Lima, a capital. 

Uma fábrica clandestina de fogos de artifício no local pegou fogo, gerando explosões visíveis a vários quilômetros de distância, segundo imagens publicadas por moradores nas redes sociais. 

Cerca de 30 bombeiros e dezenas de moradores, com baldes nas mãos, lutaram por cerca de três horas para extinguir o incêndio, que atingiu aproximadamente 3.000 metros quadrados, segundo as autoridades. 

O fogo se espalhou rapidamente devido aos fogos de artifício e à precariedade das casas, feitas de madeira e outros materiais inflamáveis. 

Os moradores da região não têm água encanada.

O Ministério da Saúde relatou quatro feridos e autoridades da capital relataram cerca de 300 afetados. 

O novo presidente peruano, José Jerí, chegou ao local para verificar o ocorrido e coordenar a ajuda humanitária. 

"O incêndio está controlado, agora é hora de cuidar dos afetados, onde vão dormir, onde ficarão", disse ele à imprensa. 

Incêndios são comuns nas periferias da capital peruana, onde prédios precários servem de depósito para materiais inflamáveis, sem padrões rigorosos de segurança contra incêndio ou outros riscos.

cm/cjc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Papa Leão XIV pede 'coragem' àqueles que trabalham para promover plano de paz para Gaza

Talibãs afegãos afirmam que dezenas de soldados paquistaneses morreram em confrontos fronteiriços

Lula e Janja chegam à Itália para encontro com papa e evento da FAO

'A escrita foi meu caminho de cura', diz Lázaro Ramos em Portugal

Unidade militar amotinada em Madagascar diz que as forças armadas estão sob seu comando

Israel planeja destruir túneis do Hamas; ajuda humanitária chega a Gaza

Enchentes e deslizamentos no México matam dezenas de pessoas

Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

Netanyahu diz que Israel está pronto para receber "imediatamente" todos os reféns de Gaza

Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima

Projeto do Piauí sobre IA é selecionado para prêmio da Unesco