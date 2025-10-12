Primeiro-ministro francês se reúne com Macron conforme prazo final orçamentário se aproxima

Por Elizabeth Pineau e Mathieu Rosemain

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, reuniu-se com o presidente Emmanuel Macron na noite deste domingo, antes da provável nomeação de um novo gabinete antes do prazo de segunda-feira para apresentar um orçamento para 2026.

Lecornu foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro na sexta-feira e tem trabalhado para nomear rapidamente os principais membros do gabinete antes do prazo orçamentário de segunda-feira. A BFM TV informou que Macron queria um governo nomeado antes de partir para o Egito no final do domingo para participar de uma reunião para finalizar a guerra em Gaza.

Ainda assim, em um sinal da volatilidade que toma conta da política francesa, Lecornu disse no domingo que não descartaria renunciar novamente se sentisse que não conseguiria concluir sua missão de aprovar um orçamento.

"Se as condições não forem mais atendidas novamente, eu sairia", disse ele ao La Tribune Dimanche. "Eu não vou simplesmente concordar com o que quer que seja."

Lecornu, cujo segundo período como chefe de um governo minoritário fraco provavelmente não será mais fácil do que o primeiro, chegou ao Palácio do Eliseu no domingo à noite, de acordo com um repórter da Reuters no local. O último gabinete de Lecornu durou apenas 14 horas antes de ele apresentar sua renúncia, há menos de uma semana.

Lecornu deve apresentar um projeto de lei orçamentária ao gabinete e ao Parlamento na segunda-feira, exigindo que os principais cargos ministeriais sejam preenchidos imediatamente em meio à mais profunda crise política da França em décadas.

Lecornu prometeu domar o déficit crescente da França e, enquanto os conservadores querem cortes nos gastos, a esquerda exige um imposto sobre os bilionários e a revogação da reforma previdenciária de Macron.

SERÁ QUE ELES QUEREM, SERÁ QUE ELES NÃO QUEREM

Partidos aliados e rivais lutaram durante todo o fim de semana para decidir se adeririam ao novo governo de Lecornu ou se votariam para derrubá-lo.

O corpo diretivo do partido conservador LR disse no sábado que "não há confiança nem condições" para se juntar ao governo de Lecornu, mas a maioria dos membros da câmara baixa do partido é favorável a assumir cargos no gabinete para influenciar o orçamento, de acordo com o jornal Le Monde.

O partido de centro UDI disse que apoiaria o novo governo, mas descartou participar dele, enquanto o Horizontes, um aliado próximo do partido de Macron no Parlamento, disse que não participaria de um gabinete que apoiasse a suspensão da reforma previdenciária.

Essas linhas vermelhas se chocam diretamente com os partidos de esquerda, cujo apoio Lecornu precisa para sobreviver.

O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, lamentou um "dia interminável" após a recondução de Lecornu e ameaçou votar pela derrubada do governo, a menos que a reforma da previdência fosse suspensa, em uma entrevista ao La Tribune Dimanche.

PREMIÊ PODE TER QUE RECORRER À LEGISLAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Lecornu sinalizou uma possível flexibilidade nessa questão no sábado, dizendo que "todos os debates são possíveis, desde que sejam realistas" quando perguntado sobre a suspensão da reforma da previdência.

Se ele não conseguir garantir o apoio parlamentar, a França precisará de uma legislação emergencial para autorizar os gastos a partir de 1º de janeiro até que um orçamento completo seja adotado.