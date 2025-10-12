Topo

Notícias

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

12/10/2025 10h57

Israel começará a libertar os palestinos detidos em prisões israelenses assim que o retorno de todos os reféns mantidos em Gaza for confirmado, disse uma porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo (12). 

"Os prisioneiros palestinos serão libertados assim que Israel receber a confirmação de que todos os nossos reféns, que serão libertados amanhã, cruzaram a fronteira para o território israelense", disse a porta-voz Shosh Bedrosian à imprensa. 

No passado, durante tréguas anteriores no conflito entre Israel e o Hamas, os restos mortais de alguns reféns foram identificados após seu retorno a Israel.

glp-al-jd/csp/rnr/an/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

EUA condenam detenção pela China de dezenas de pessoas ligadas à Igreja Sião

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

Filipinas e China trocam acusações sobre colisão de navios no Mar do Sul da China

Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento', diz vice-presidente dos EUA

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito (Gabinete de Netanyahu)

Trump e Al Sisi presidirão cúpula para paz em Gaza na segunda-feira no Egito

Europa dá largada a novo sistema de controle de fronteiras