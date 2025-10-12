Presidente de Madagascar alerta sobre tentativa de golpe conforme mais soldados se juntam aos protestos

Por Lovasoa Rabary

ANTANANARIVO (Reuters) - A Presidência de Madagascar disse neste domingo que uma tentativa de tomar o poder pela força estava em andamento no país africano, à medida que mais soldados se juntavam a um movimento de protesto liderado por jovens que tem abalado a ex-colônia francesa por mais de duas semanas.

As tropas da unidade de elite Capsat, que ajudou o presidente Andry Rajoelina a tomar o poder em um golpe de 2009, pediram aos colegas soldados que desobedecessem às ordens no sábado e apoiassem os protestos liderados por jovens, que começaram em 25 de setembro e representam o desafio mais sério ao governo de Rajoelina desde sua reeleição em 2023.

Oficiais da Capsat disseram neste domingo que tinham o comando das operações de segurança do país e que coordenariam todos os ramos das Forças Armadas a partir de sua base nos arredores da capital, Antananarivo. Eles disseram que haviam nomeado o general Demosthene Pikulas como chefe do Exército.

Uma unidade da gendarmaria paramilitar, que até então havia enfrentado os protestos junto com a polícia, também rompeu com o governo neste domingo.

"Todo uso da força e qualquer comportamento impróprio em relação aos nossos concidadãos são proibidos, pois a gendarmaria é uma força destinada a proteger as pessoas e não a defender os interesses de alguns indivíduos", disse a Força de Intervenção da Gendarmaria Nacional em um comunicado transmitido pela Real TV.

A instituição disse que estava coordenando com a sede da Capsat.

O Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas não quiseram comentar.

Uma testemunha da Reuters viu três pessoas feridas depois que tiros foram disparados ao longo de uma via para o quartel da Capsat neste domingo. Outras testemunhas disseram que não havia sinais de confrontos em andamento.

Em um comunicado na conta oficial de mídia social da Presidência, o gabinete de Rajoelina disse que "uma tentativa de tomada ilegal e forçada do poder" estava em andamento, acrescentando que o presidente havia solicitado "diálogo para resolver a crise".

O paradeiro de Rajoelina era desconhecido neste domingo, mas no final do sábado seu gabinete disse que ele e o primeiro-ministro estavam "totalmente no controle dos assuntos da nação".

JOVENS MANIFESTANTES QUEREM QUE O presidente RENUNCIE

Os protestos, inspirados nos movimentos liderados pela Geração Z no Quênia e no Nepal, começaram por causa da escassez de água e eletricidade, mas desde então se espalharam, com os manifestantes pedindo que Rajoelina renuncie, peça desculpas pela violência contra os manifestantes e dissolva o Senado e a comissão eleitoral.

Milhares de manifestantes se reuniram em Antananarivo no domingo para protestar contra o governo e prestar homenagem a um soldado da Capsat morto, que, segundo a unidade do Exército, foi morto pela gendarmaria no sábado.

A reunião pacífica contou com a presença de líderes religiosos e políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Marc Ravalomanana, bem como tropas da Capsat.

Madagascar, um país onde a idade média é inferior a 20 anos, tem uma população de cerca de 30 milhões de habitantes - três quartos dos quais vivem na pobreza, de acordo com o Banco Mundial.