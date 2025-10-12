No poder há 43 anos, presidente mais velho do mundo tenta 8º mandato hoje

Paul Biya, 92, irá concorrer pela oitava vez nas eleições presidenciais de Camarões, em votação prevista para hoje. Ele está no poder desde 1982.

O que pode acontecer

Biya é o chefe de Estado mais velho do mundo. Neste final de semana, ele busca o oitavo mandato no país africano, que tem cerca de 30 milhões de habitantes. "O melhor ainda está por vir", diz em sua campanha pelo Movimento Democrático Popular de Camarões.

Diante de um ambiente internacional cada vez mais difícil, os desafios que enfrentamos são cada vez mais urgentes. Diante de tal situação, não posso me esquivar da minha missão. Por isso, decidi atender aos inúmeros e insistentes apelos das dez regiões do nosso país e da diáspora. Sou candidato para a eleição presidencial de 12 de outubro. Paul Biya, em seu perfil no X

Caso vença, Biya pode permanecer no cargo até pouco antes de completar 100 anos. No país, o mandato presidencial é de sete anos —ele teria 99 anos ao final de um eventual próximo mandato.

O partido dele tem muitos apoiadores e é o mais bem representado no país. No sistema eleitoral camaronês, um candidato precisa apenas de maioria simples para vencer a eleição, o que beneficia a reeleição do atual presidente.

Logo após o anúncio de candidatura de Biya, um tribunal considerou o principal nome da oposição inelegível. Maurice Kamto terminou em segundo lugar em 2018. A alegação da Justiça foi a de que o partido de Kamto já apoiava outro candidato. Um dos candidatos da oposição é Hiram Samuel Iyodi, 37. Um dos nomes mais jovens na atual campanha, ele foi lançado pelo partido MP3 (Movimento Patriótico para a Prosperidade do Povo), fundado em 2018.

Quem é Biya

Nascido em 1933, Biya é ex-seminarista católico e foi estudante de Ciências Políticas em Paris, na França. É casado desde 1994 com Chantal, quase 40 anos mais nova, com quem tem dois filhos. Ele também é pai de um empresário que tem negócios especialmente no setor de madeira.

O partido dele está no poder desde a independência de Camarões, em 1960. Biya está no cargo desde 1982, quando assumiu o posto de Ahmadou Ahidjo, primeiro presidente do país. Em 2008, Biya e o partido aprovaram uma emenda constitucional que extinguiu qualquer limite de mandato para concorrer à reeleição.

O presidente opta por manter em segredo informações sobre ele e sobre sua agenda política. A função de comunicar o que se passa no país é repassada aos ministros.

Biya costuma passar longos períodos no exterior, em especial para a Suíça, em clínicas de saúde e em viagens a passeio. Estes afastamentos provocam questionamentos sobre seu estado de saúde, logo desmentidos com aparições na televisão estatal.

O governo tem enfrentado acusações de corrupção, peculato e violações dos direitos humanos. Ele também enfrenta críticas de má governança e incapacidade de enfrentar os desafios de segurança no país. As regiões noroeste e sudoeste de Camarões, principalmente de língua inglesa, estão em conflito desde que os separatistas declararam a independência em 2017. Biya se recusa a conceder uma autonomia mais ampla a estas regiões e respondeu à rebelião com repressão.

Em outubro de 2018, o camaronês foi eleito pela sétima vez. Na ocasião, ele recebeu 71% e cidades como a capital Yaoundé tiveram a segurança reforçada durante o discurso de posse, em uma tentativa de evitar protestos de grupos opositores, que afirmam que houve fraude nas eleições. Ao menos 38 pessoas foram detidas em manifestações contra o pleito.

A atuação do presidente nos últimos 43 anos é motivo de críticas pelo povo camaronês. Muitos moradores não acreditam mais em uma melhora sob o governo de Biya. Os jovens, em particular —mais de 36% da população tem menos de 18 anos—, carecem de perspectivas: desemprego, educação e saúde estão entre suas preocupações dos cidadãos nesta faixa etária. Por estar no poder há 43 anos, cerca de 75% da população de Camarões só conheceu Biya na figura de presidente.

ONG cita ataques contra mídia, oposição e organizações da sociedade civil. Em seu último relatório anual, a organização não governamental Freedom House, com sede nos Estados Unidos, refere-se a ataques contra "a mídia independente, os partidos da oposição e as organizações da sociedade civil, que enfrentaram proibições e assédio".

Hoje, um em cada quatro camaronenses vive abaixo da linha da pobreza. A incidência da pobreza é marcante apesar da variedade de recursos naturais do país: petróleo, gás natural, alumínio, ouro, madeiras valiosas, café, cacau e algodão.

*Com informações da AFP e da DW