Por que 12 de outubro é Dia de Nossa Senhora Aparecida? Entenda a data

O dia 12 de outubro é uma das datas mais emblemáticas do calendário brasileiro, dedicado à celebração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

A data é especial não apenas pela fé e devoção que reúne milhares de fiéis, mas também pela história que carrega. A seguir, entenda por que esse dia foi escolhido para homenagear a santa.

A descoberta de Nossa Senhora Aparecida

A origem da devoção a Nossa Senhora Aparecida remonta a outubro de 1717. Nessa época, três pescadores — João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia — enfrentavam dificuldades para encontrar peixes no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Durante suas tentativas, eles encontraram uma imagem sacra de Nossa Senhora da Conceição, sem a cabeça. Mais tarde, ao lançar novamente as redes, pescaram a cabeça da imagem, completando a estátua.

Réplica de Nossa Senhora Aparecida restaurada por Chartuni após tentativa de roubo em 1978 Imagem: André Nery/UOL

Após esse acontecimento, os pescadores testemunharam o que foi considerado um milagre: suas redes se encheram de peixes, mesmo em um dia de pesca escassa. Esse episódio ficou conhecido como o "Milagre dos Peixes" e marcou o início da veneração popular à santa.

A escolha do 12 de outubro

O dia 12 de outubro foi escolhido por vários motivos históricos e religiosos. A data foi selecionada embora a descoberta da imagem tenha ocorrido em uma data imprecisa na segunda quinzena de outubro de 1717.

Proclamação da Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil em 1930 pelo Papa Pio 11, e a partir dessa data, sua festa foi oficialmente reconhecida.

Coincidências históricas. O 12 de outubro também coincide com a data em que Cristóvão Colombo chegou à América, em 1492. Além disso, a maternidade divina de Maria era celebrada em 11 de outubro no calendário romano antigo. Essas coincidências influenciaram a escolha da data.

Outros eventos históricos. No Brasil, o 12 de outubro também marca a aclamação de Dom Pedro I como imperador, em 1822, e a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931.

O reconhecimento do feriado

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.

A devoção popular

Desde sua descoberta, a devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu de forma espontânea. Milagres atribuídos à sua intercessão, como a libertação do escravizado Zacarias, ajudaram a difundir sua importância entre as comunidades. A santa tornou-se um símbolo de esperança e fé para milhões de brasileiros.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.



Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja!

* Com informações de matéria publicada em 12/10/2023.