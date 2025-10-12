Pesquisa mostra que "lobo mau" tem medo de humanos - Experimentos em um bosque da Polônia comprovam que os lobos fogem ao escutar vozes humanas. Descoberta reabre o debate sobre medo e convivência com o animal.É possível que a imagem que temos do "lobo mau" precise ser reajustada. Um grupo internacional de cientistas assegura que os lobos (Canis lupus) não são os predadores terríveis narrados nas histórias fictícias, mas animais que sentem muito medo dos humanos, segundo detalha em um estudo recente publicado na Current Biology.

"O medo do lendário 'lobo mau' dominou a percepção pública sobre os lobos durante milênios e influi consideravelmente nos debates atuais sobre o conflito entre os seres humanos e a fauna silvestre", pontua comunicado divulgado pela Universidade do Oeste de Ontário, no Canadá.

No entanto, até "quando existem leis para protegê-los, os lobos temem profundamente o 'superpredador' humano", continua a instituição.

Um experimento nas florestas da Polônia

Os pesquisadores realizaram um experimento em uma zona de 1.100 quilômetros quadrados em uma intersecção dos caminhos na floresta Tuchola, no centro-norte da Polônia.

Eles instalaram câmeras e alto-falantes ocultos. Cada vez que um animal passava a menos de 10 metros, se reproduziam sons de humanos falando tranquilamente em polonês, cachorros latindo ou barulhos ameaçadores, como o canto de pássaros.

A pesquisa revelou que os lobos apresentavam o dobro de propensão a fugir – e o faziam duas vezes mais rápido – após escutarem as vozes humanas, em comparação com os outros sons, um padrão que se repete para animais como cervos e javalis.

O verdadeiro "superpredador" é o ser humano

"Os lobos não são uma exceção no seu medo de humanos, e têm ótimas razões para nos temer", aponta a coautora Liana Zanette.

Os resultados indicam que os lobos são conscientes do risco de se encontrarem com humanos durante o dia, o que faz com que os animais sejam 4,9 vezes mais ativos que as pessoas durante a noite – comportamento documentado globalmente.

As pesquisas demonstram que "os humanos matam presas a um ritmo muito maior que outros predadores e matam grandes carnívoros como os lobos a um ritmo nove vezes superior à sua mortalidade natural, o que converte os humanos em um 'superpredador'", agrega Zanette.

Além disso, "há cada vez mais evidências experimentais em todos os continentes habitados que demonstram que a fauna silvestre de todo o mundo, incluídos outros grandes carnívoros como os leopardos, as hienas e os pumas, temem o 'superpredador' humano acima de tudo", destaca o relatório.

Proteção legal não implica ausência de medo

Zanette adverte que a proteção legal não muda a relação entre humanos e os animais, porque na maioria dos lugares as leis não impedem que lobos sejam mortos, mas sim que sejam exterminados.

Muitos acreditam que certas proibições de caça aumenta a população do animal e, consequentemente, reduz seu medo dos humanos.

No entanto, mesmo em regiões em que estão protegidos, como a União Europeia, os lobos morrem a um ritmo sete vezes maior que a sua mortalidade natural, tanto por causas legais como ilegais.

Na Europa e na América do Norte, os animais estão recuperando sua presença depois de quase terem sido exterminados. Isso gera mais encontros com humanos, mas a hipótese de que "os lobos perdem o medo graças à proteção legal não tem base científica", esclarece o estudo.

Possíveis medidas para remediar o problema

Ao mesmo tempo em que alguns fazendeiros denunciam ataques de lobo ao seu gado, a pesquisa sugere que "qualquer lobo aparentemente destemido é, na realidade, um lobo assustado que se arrisca a chegar perto de seres humanos para conseguir um pedaço de comida", explica Zanette.

A especialista propõe reorientar o debate sobre o conflito entre seres humanos e lobos por meio da educação pública sobre o armazenamento de alimentos, a eliminação de resíduos e a proteção do gado.

cs (EFE, OTS, DW)