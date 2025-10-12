Pequim culpa EUA por aumentar tensões comerciais e defende restrições às terras raras

Por Eduardo Baptista e Selena Li

PEQUIM/HONG KONG (Reuters) - A China classificou neste domingo de hipócritas as últimas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos chineses e defendeu suas restrições sobre exportações de elementos e equipamentos de terras raras, mas não chegou a impor novas taxas sobre os produtos dos EUA.

Na sexta-feira, Trump respondeu aos controles de exportação mais recentes de Pequim impondo tarifas adicionais de 100% sobre as exportações da China para os EUA, além de novos controles de exportação de softwares críticos a partir de 1º de novembro.

O recrudescimento das tensões comerciais abalou Wall Street, fazendo com que as ações das grandes empresas de tecnologia despencassem, preocupando as empresas estrangeiras que dependem da produção chinesa de terras raras processadas e ímãs de terras raras, e pode inviabilizar uma reunião de cúpula entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, programada para o final deste mês.

RESPOSTA A TRUMP

A declaração do Ministério do Comércio da China neste domingo foi a primeira resposta direta de Pequim à longa postagem de Trump no Truth Social na sexta-feira, na qual ele acusou Pequim de aumentar repentinamente as tensões comerciais depois que uma trégua desconfortável foi alcançada há seis meses entre as duas maiores economias do mundo, permitindo que elas comercializassem mercadorias sem taxas tarifárias altíssimas.

"Nosso relacionamento com a China nos últimos seis meses tem sido muito bom, o que torna esse movimento sobre o comércio ainda mais surpreendente", disse Trump.

O Ministério do Comércio disse em um comunicado igualmente longo que seus controles de exportação de elementos de terras raras seguiram uma série de medidas dos EUA desde as negociações comerciais bilaterais em Madri no mês passado.

Pequim citou como exemplos a inclusão de empresas chinesas em uma lista negra de comércio dos EUA e a imposição de Washington de taxas portuárias sobre navios ligados à China.

"As ações dos EUA prejudicaram gravemente os interesses da China e minaram a atmosfera das negociações econômicas e comerciais bilaterais, e a China se opõe resolutamente a elas", disse o ministério.

Pequim não chegou a relacionar explicitamente essas ações às suas restrições de exportação de elementos de terras raras, dizendo que elas foram motivadas pela preocupação com as aplicações militares desses materiais em um momento de "conflitos militares frequentes".

A China também não anunciou uma taxa correspondente sobre as importações norte-americanas destinadas à China, diferentemente do que ocorreu no início do ano, quando as duas superpotências aumentaram progressivamente as tarifas uma sobre a outra até que a taxa dos EUA chegasse a 145% e a da China a 125%.

"CAMINHO PARA NEGOCIAÇÕES"

A decisão da China de não responder da mesma forma ao primeiro ataque de Trump nesta nova rodada de tensões comerciais pode deixar aberta a possibilidade de ambos os países negociarem uma redução do conflito, disseram analistas.

"Ao esclarecer a lógica por trás de suas medidas de retaliação, Pequim também está delineando um possível caminho para as negociações. A bola agora está na quadra dos EUA", disse Alfredo Montufar-Helu, diretor administrativo da empresa de consultoria estratégica GreenPoint.

Mas a Hutong Research disse em uma nota no sábado que, se Pequim optar por não responder ao aumento de 100% nas tarifas de Trump, isso pode sinalizar que não prioriza mais um acordo de longo prazo com ele, refletindo a diminuição da confiança em sua capacidade de conter os falcões ou cumprir compromissos.

"Principais pontos de observação agora: Se Pequim pretende congelar ou complicar a venda da TikTok, dado seu simbolismo político. Prosseguir com a venda nas condições atuais seria visto como uma grande concessão (de Pequim)", disse a empresa de pesquisa.

Outras ferramentas no arsenal de Pequim incluem ações regulatórias direcionadas às empresas norte-americanas. A Administração Estatal de Regulamentação do Mercado (SAMR) da China disse no mês passado que a principal fabricante de chips de IA dos EUA, a Nvidia, violou a lei antimonopólio do país durante as negociações comerciais entre EUA e China em Madri.

Na sexta-feira, o órgão regulador do mercado anunciou uma investigação antitruste sobre a fabricante de chips norte-americana Qualcomm por causa da aquisição da Autotalks, fabricante de chips israelense, em junho de 2025.

Poucas horas após a resposta do Ministério do Comércio ao post de Trump e ao aumento de tarifas, o SAMR disse que a Qualcomm havia concluído a aquisição sem informar o regulador, acrescentando que a empresa norte-americana havia reconhecido isso.

"Com base em fatos claros e evidências conclusivas, nosso departamento iniciou legalmente uma investigação sobre a aquisição ilegal da Autotalks pela Qualcomm", disse o SAMR.

CHINA DIZ QUE CONTROLES DE EXPORTAÇÃO NÃO SÃO PROIBIÇÕES

O Ministério do Comércio também rebateu a narrativa de Trump de que a China estava usando seu domínio em terras raras processadas e ímãs de terras raras para atacar todos os países, não apenas os EUA.

"Fomos contatados por outros países que estão extremamente irritados com essa grande hostilidade comercial, que surgiu do nada", disse Trump na sexta-feira no Truth Social.

A China produz mais de 90% das terras raras processadas e dos ímãs de terras raras do mundo. Os 17 elementos de terras raras são materiais vitais em produtos que variam de veículos elétricos a motores de aeronaves e radares militares.

As exportações de 12 deles estão restritas depois que o Ministério do Comércio da China, na quinta-feira, acrescentou cinco -- hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio -- juntamente com materiais relacionados.

O comunicado do Ministério do Comércio neste domingo procurou tranquilizar as empresas estrangeiras assustadas com as últimas restrições sobre exportações, prometendo promover o comércio compatível por meio da concessão de licenças de uso geral e isenções de licenças.

"Os controles de exportação da China não são proibições de exportação", afirmou. "Quaisquer pedidos de exportação para uso civil que estejam em conformidade com os regulamentos serão aprovados, e as empresas relevantes não precisam se preocupar."

(Reportagem de Eduardo Baptista em Pequim e Selena Li em Hong Kong)