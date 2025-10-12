Pelo menos 44 pessoas morrem após chuvas torrenciais no México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Pelo menos 44 pessoas foram mortas no México após dias de fortes chuvas e inundações, informou o governo neste domingo.

As chuvas torrenciais das tempestades tropicais Priscilla e Raymond provocaram deslizamentos de terra e inundações em cinco Estados.

Foram registradas 18 mortes no Estado de Veracruz, 16 em Hidalgo, 9 em Puebla e 1 em Querétaro, segundo um comunicado do governo.

O governo da presidente Claudia Sheinbaum estava gerenciando um plano de resposta para apoiar 139 cidades afetadas.

Fotos publicadas pelos militares mexicanos mostravam pessoas sendo retiradas por soldados usando botes salva-vidas, casas inundadas com lama e equipes de resgate caminhando pelas ruas das cidades em meio a águas da altura da cintura.

"Continuamos com atenção à emergência em Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí, em coordenação com os governadores, além de várias autoridades federais. O Comitê Nacional de Emergência está em sessão permanente", disse Sheinbaum no X.

(Reportagem de Cassandra Garrison)