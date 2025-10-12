Oração de Nossa Senhora Aparecida: saiba como rezar para a santa

Nossa Senhora Aparecida é uma das figuras mais veneradas no Brasil, e sua celebração acontece neste domingo (12). A devoção à santa tem origem antiga, e uma de suas orações mais conhecidas é a "Consagração a Nossa Senhora Aparecida", recitada por milhões de fiéis. A seguir, confira como fazer essa oração e entenda mais sobre sua história e seu significado.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.



Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.



Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.



Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade.



Assim seja!

Santa é padroeira do Brasil

Data de celebração . Nossa Senhora Aparecida é celebrada anualmente no dia 12 de outubro. Esse dia foi oficializado como feriado nacional em 1980, quando a Lei 6.802 foi sancionada pelo então presidente João Figueiredo.

. Nossa Senhora Aparecida é celebrada anualmente no dia 12 de outubro. Esse dia foi oficializado como feriado nacional em 1980, quando a Lei 6.802 foi sancionada pelo então presidente João Figueiredo. Origem da oração . A oração da Consagração à Nossa Senhora Aparecida, escrita no século 20, é uma das mais conhecidas entre os devotos. Em 2013, durante sua visita ao Brasil, o Papa Francisco fez alterações na oração, tornando-a ainda mais significativa para os fiéis.

. A oração da Consagração à Nossa Senhora Aparecida, escrita no século 20, é uma das mais conhecidas entre os devotos. Em 2013, durante sua visita ao Brasil, o Papa Francisco fez alterações na oração, tornando-a ainda mais significativa para os fiéis. Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada a padroeira oficial do Brasil, e sua imagem é reverenciada em todo o país. Milhões de pessoas participam de procissões, missas e outras celebrações em sua honra.

Milagre dos Peixes

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando pescadores encontraram uma imagem da santa nas águas do rio Paraíba do Sul. Após resgatar a imagem, os pescadores experimentaram uma pesca milagrosa, o que marcou o início de sua veneração.

Primeira morada da imagem. Inicialmente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para a casa de Felipe Pedroso, um dos pescadores. Mais tarde, em 1743, uma igreja foi construída para abrigar a santa.

Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Em 1980, a atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi consagrada pelo Papa João Paulo II. Localizada em Aparecida, São Paulo, ela é um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.

Oficialização do feriado. O dia 12 de outubro se tornou feriado oficial no Brasil em 1980, através de uma lei sancionada pelo presidente João Figueiredo. Esse dia não só celebra a santa, mas também reforça a importância da devoção à padroeira do Brasil.