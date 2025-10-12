Topo

Netanyahu diz que Israel está pronto para receber "imediatamente" todos os reféns de Gaza

12/10/2025 08h22

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está pronto para receber todos os reféns mantidos em Gaza, antes da troca de prisioneiros palestinos planejada para segunda-feira, como parte de um acordo de cessar-fogo com o Hamas. 

"Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns", disse Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo.

jd/dv/meb/pb/aa

© Agence France-Presse

